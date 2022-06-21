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醫親揭女性小便「正確方式」 網驚：已經錯很久了

聯合新聞網／ 綜合報導
婦產科醫師表示，女性上廁所姿勢錯誤，不僅排尿排不乾淨，嚴重一點可能會導致排尿障礙、尿失禁或是尿道感染等困擾。圖擷自抖音
婦產科醫師表示，女性上廁所姿勢錯誤，不僅排尿排不乾淨，嚴重一點可能會導致排尿障礙、尿失禁或是尿道感染等困擾。圖擷自抖音

日常生活中，女性同胞相較於男性有許多不方便之處，其中上廁所就是一例。基於衛生上的顧慮，女性外出上廁所，多會選擇蹲式馬桶，但對年長者來說，蹲式馬桶會造成站不起來的困擾；另一則是女性如果上廁所的姿勢錯誤，不僅排尿排不乾淨，嚴重一點可能會導致排尿障礙、尿失禁或是尿道感染等困擾。多數女性都習慣雙腳併攏坐著上廁所，其實這是錯誤的姿勢，一位美國婦產科醫師分享短片示範「女性上廁所的正確方式」。

美國婦產科醫師特瑞莎‧愛琳（Teresa Irwin）在抖音拍攝影片分享，指出多數女性被教導要雙腳併攏好好坐在馬桶上如廁，不過這個姿勢對女性的身體而言是錯誤的，這個姿勢會讓會陰部位的肌肉產生壓力，很容易尿不乾淨，尿液也會殘留在膀胱裡。特瑞莎表示，長期用錯誤姿勢上廁所，恐導致尿失禁、排尿障礙，甚至於造成尿道反覆感染發炎，嚴重一點可能引發腎衰竭。

特瑞莎也親自示範女性正確上廁所的姿勢，坐在馬桶上後，要「像男性牛仔一樣，雙腳打開與肩同寬，然後將雙手肘靠在大腿膝蓋上，身體自然前傾，順其自然尿出來，就能將體內的尿液排乾淨」。

@dr.teresa.irwin

Revisiting the basics of proper peeing before we get into sexual wellness month! #readyforvalentinesday

♬ original sound - Dr. Teresa Irwin

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