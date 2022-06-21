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作品高漲4000倍！美女畫家談重量級老少戀 驚翻畫壇

聯合新聞網／ 綜合報導
兩人的戀情始於2021年的春季秀，當時高古軒邀請安娜在他位於比佛利山莊的豪宅共進晚餐，當她向他詢問是否有任何杜松子酒時，他被打動了，因為這是他最喜歡的飲料之一。圖擷自Carnegie hall
兩人的戀情始於2021年的春季秀，當時高古軒邀請安娜在他位於比佛利山莊的豪宅共進晚餐，當她向他詢問是否有任何杜松子酒時，他被打動了，因為這是他最喜歡的飲料之一。圖擷自Carnegie hall

根據《華爾街日報》報導，一名年僅27歲的紐約藝術家安娜‧維揚特(Anna Weyant)，因畫作被惡意轉賣痛下決心離開原本所屬畫廊，未料卻開啟了她另一藝術生涯的里程碑，以年僅不到30歲的驚世年齡成功進入全球知名的畫廊經紀公司，更令人驚訝的是，現在她是該畫廊老闆的年輕女友。

安娜的形象畫融合了荷蘭古典風格的畫風與現代流行文化的元素。在三年前，她在海灘賣畫，每幅價格約落在400美元(約1.2萬台幣)，多年前，她的一幅《墮落的女人》，被原合作的洛杉磯藝廊Blum & Poe的經紀人布魯倫 (Tim Blum)，以1.5萬美元(約45萬台幣)買走後，在富士比以160萬美元(約4755萬台幣)轉手賣出，一舉打破了安娜的最高價紀錄。

雖然這種作法並未違法，但此舉令安娜轉而投向高古軒畫廊，在成為簽約所屬藝術家後，今年她與71歲的高古軒創辦人高古軒 (Larry Gagosian)相差44歲的戀愛曝光，再次驚翻畫壇。

於今，安娜的光茫仍然持續發光。她成為少數能縮短先與較小畫廊合作，然後再到中型畫廊，最終進入大型畫廊的藝術家成功軌跡。雖然畫作價格水漲船高，但她依然堅持待在原本的紐約上西區公寓持續作畫，維持以往的生活和創作步調，持續創作。

高古軒為全球大型藝術經銷商，在全球擁有19間畫廊，近日還以1.95億美元(約57.81億台幣)，買下了安迪．沃荷 (Andy Warhol) 的著名版畫《Shot Sage Blue Marilyn》，讓該幅畫作成為拍賣史上最昂貴的20世紀藝術作品。

在談及與安娜的戀情時，高古軒表示，當初與安娜簽約，「只是想保護她，避免受到大惡狼的傷害。」也強調他對待安娜，與其他同屬高古軒的藝術家並無差別。

兩人的戀情始於2021年的春季秀，當時高古軒邀請安娜在他位於比佛利山莊的豪宅共進晚餐，當她向他詢問是否有任何杜松子酒時，他被打動了，因為這是他最喜歡的飲料之一。兩人很快就在巴黎等地約會、度假。

據悉，高古軒約莫在2019年簽約安娜時，與當時的長期女友、畫廊高級總監 克莉希(Chrissie Erpf)分手，並與當時的前私人助理、35歲的霍莉‧鮑登（Holly Bawden）短暫約會。

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安娜的光茫仍然持續發光。她成為少數能縮短先與較小畫廊合作，然後再到中型畫廊，最終進入大型畫廊的藝術家成功軌跡。雖然畫作價格水漲船高，但她依然堅持待在原本的紐約上西區公寓持續作畫，維持以往的生活和創作步調。圖擷自華爾街日報
安娜的光茫仍然持續發光。她成為少數能縮短先與較小畫廊合作，然後再到中型畫廊，最終進入大型畫廊的藝術家成功軌跡。雖然畫作價格水漲船高，但她依然堅持待在原本的紐約上西區公寓持續作畫，維持以往的生活和創作步調。圖擷自華爾街日報
因為這幅《墜落的女人》，讓安娜轉向與高古軒合作。圖擷自安娜IG
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