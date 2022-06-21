用交友App約會遇淫魔！13歲女童遭39歲男強姦 靠1招自救終脫魔掌

用交友應用程式（App）結識朋友要小心，否則隨時出事！馬來西亞1名13歲女童透過交友應用程式認識1名39歲男子，才2天就應對方邀約出外，結果慘遭對方強姦。最終女童被禁錮1夜，少成功令男子把她送到指定地點，再向當地友人求助，才成功逃出魔掌並報警，涉事男子則因強姦罪被捕。

綜合當地媒體報道，就讀於巴生南區1間國中的13歲女童，上周二（6月14日）用交友應用程式認識了1名39歲男子，2人相識僅2天，即於周四（6月16日）相約在學校門口見面，男子當日傍晚6時許便駕車接載女童到馬六甲一家店屋樓上發生性關係。

女童在校門前被人接走後，其父母於晚上7時許透過校車司機告知，得悉女兒沒有留在學校，女兒的同學更指她被1名男子接走。因無法取得聯絡，父母擔心女兒安危下於當晚8時許報警求助。

女童在案發屋內逗留至翌日晚上11時許，男子才應要求把她送到吉隆坡冼都一帶，女童下車後即向當地友人求助，成功逃出魔掌。再事隔1天，女童再聯繫同班同學協助她返回巴生住所，待確認自己安全回家後，便與父母同赴警局，把事件告知警方。

警方調查後，於上周六（6月18日）以涉嫌拐帶、強姦及與未成年少女發生性關係罪名，在吉隆坡一帶拘捕涉案男子。警方呼籲父母要多留意子女使用手機及上網情況，並要教導子女避免參與不良活動，同時要小心自身安全。

延伸閱讀：

10歲女遭4同學輪姦片瘋傳！母控訴女兒被迫驗孕 校方回應更心寒

15歲女遭獸父「定期強姦」 慘患性上癮不抵抗 母查色情訊息揭發

文章授權轉載自《香港01》