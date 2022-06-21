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成為美人魚不是夢！南非首創「人魚學校」冀納入奧運項目

香港01／ 撰文： 王慧珊

美人魚不只是童話世界的幻想，還可以是一項健康的運動？南非出現全國第一間「人魚學校」（Merschool），是一項模仿在童話故事裏出現人魚這種神秘海洋生物的運動。

綜合外媒6月4日報道，南非約翰內斯堡（Johannesburg）的「人魚學校」內，每名學生都穿着一條色彩鮮豔的單蹼尾鰭，被教導在游泳池內像海豚一樣游泳，並進行優雅的水中後空翻動作。

美人魚學校在南非愈來愈受歡迎，這項運動提供全身鍛煉以及一系列健康益處。當地教練奈爾（Izelle Nair）表示，「人魚運動是為了健身，為了樂趣，為了幻想，也為了治癒——但最重要的是，美人魚是一項運動」。

學生們在課堂中會練習划槳，這種推動身體的手部動作也用於韻律泳（synchronised swimming）之中。另一名來自韻律泳世界的美人魚教練沃克（Nadia Walker）表示，這兩項運動有很多共同點，因此教練會將很多韻律泳動作或技巧帶入實際的美人魚訓練課程中。

學校希望至少派出一名參賽者參加2023年在中國舉行的「世界美人魚錦標賽」。他們認為有朝一日，這項運動將成為一項奧林匹克運動。

延伸閱讀：

【新聞背後】丹麥美人魚雕像飽經風霜　斬首塗鴉更曾被塞性玩具

丹麥地標美人魚雕像遭塗鴉　驚現「FREE HONG KONG」字句

文章授權轉載自香港01》

南非 香港 奧運 海豚 健身

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