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日本林道驚現掛樹女裸屍 警逮嫌犯手機藏「脫衣上銬影片」
NHK報導，東京一名23歲的女子新野理奈，於本月5日被通報失蹤，警方於18日於緊鄰東京的茨城縣樹林間發現一名女裸屍，該名女子被證實就是通報失蹤的新野理奈，警方在14日即循線逮捕一名33歲的上班族男子三瓶博幸，稱他涉有重嫌。
警方在疑似新野被監禁的茨城縣別墅內，發現三瓶博幸的手機內有新野被脫衣上銬的影片，位於別墅的地下室內，還設有床墊和棉被，旁邊也有一把沾了泥土的鋤頭及幾綹髮絲。凶嫌堅稱「銬手銬是在雙方合意下進行，並沒有不當拘束」，之後就選擇沉默不回答。警方懷疑理奈可能被上銬監禁致死後棄屍。
警方訊後向日媒表示，嫌犯和已死亡的新野兩人是因為拍攝需求透過通訊軟體認識，今年2或3月曾見過一次面。6月5日當天，新野向母親表示「要和朋友見面」，出門後便前往茨城縣的JR水戶站與三瓶博幸見面。從警方調閱的車站監視器畫面中可得知，新野在上午10點多上了三瓶博幸的車，就這樣被載到距離車站有一小時車程的私人別墅。
新野父母在事發後3日，因為遲遲未見女兒回家，於是向警方報警。警方於18日在距離三瓶博幸的別墅2公里外的林道下方約6.3公尺處，發現裸體的新野被掛在樹上，經初步勘驗後，發現遺體並沒有包括像割傷或刺傷等明顯外傷。
在追查三瓶的行車紀錄器後，證實三瓶博幸曾行經棄屍現場。日媒訪問三瓶的鄰居，鄰居表示，近日見到三瓶時，感覺他好像有些虛弱。根據知情人士透露，嫌犯小時隨父母住在美國，在小學回國後曾在福島縣郡山市就讀中小學，為福島人，父親在一間大企業工作，家裡似乎很富有。一名自稱三瓶博幸的同學說：「三瓶博幸英語流利，運動多才多藝，性格開朗，在班上很受歡迎。我認為他不是那種會傷害任何人的人」。
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