日本林道驚現掛樹女裸屍 警逮嫌犯手機藏「脫衣上銬影片」

NHK報導，東京一名23歲的女子新野理奈，於本月5日被通報失蹤，警方於18日於緊鄰東京的茨城縣樹林間發現一名女裸屍，該名女子被證實就是通報失蹤的新野理奈，警方在14日即循線逮捕一名33歲的上班族男子三瓶博幸，稱他涉有重嫌。

警方在疑似新野被監禁的茨城縣別墅內，發現三瓶博幸的手機內有新野被脫衣上銬的影片，位於別墅的地下室內，還設有床墊和棉被，旁邊也有一把沾了泥土的鋤頭及幾綹髮絲。凶嫌堅稱「銬手銬是在雙方合意下進行，並沒有不當拘束」，之後就選擇沉默不回答。警方懷疑理奈可能被上銬監禁致死後棄屍。

警方在疑似新野被監禁的茨城縣別墅，發現三平的手機內有新野被脫衣上銬的影片，位於別墅的地下室內，還設有床墊和棉被，旁邊也有一把沾了泥土的鋤頭及幾綹髮絲。擷自NHK

警方訊後向日媒表示，嫌犯和已死亡的新野兩人是因為拍攝需求透過通訊軟體認識，今年2或3月曾見過一次面。6月5日當天，新野向母親表示「要和朋友見面」，出門後便前往茨城縣的JR水戶站與三瓶博幸見面。從警方調閱的車站監視器畫面中可得知，新野在上午10點多上了三瓶博幸的車，就這樣被載到距離車站有一小時車程的私人別墅。

新野父母在事發後3日，因為遲遲未見女兒回家，於是向警方報警。警方於18日在距離三瓶博幸的別墅2公里外的林道下方約6.3公尺處，發現裸體的新野被掛在樹上，經初步勘驗後，發現遺體並沒有包括像割傷或刺傷等明顯外傷。