核查企業人力優劣 日本要求揭露數據

「新加坡下一任總理是誰？」 今年4月中，在新加坡長期執政的人民行動黨對外宣布現任財長——黃循財被指定為第四代領導接班人，並且也在6月正式宣布其為副總理，這代表黃循財被黨高層立為新加坡準總理人選，或許讓將近18年的接班過程走向尾聲。現任新加坡總理兼行動黨秘書長李顯龍自2004年接任總理，就宣稱安排接班是主要的政治任務之一，便開始尋找適合人選，在2019年原本指定時任財長王瑞傑為第四代領導班子之首。王瑞傑在2020年大選中，帶領的東海岸集選區團隊險勝在野的工人黨團隊之後，去年以健康和年齡過高為由，卸下接班人的位子。

2022-06-20 09:48