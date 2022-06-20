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核查企業人力優劣 日本要求揭露數據

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
日本企業未來將公布對於員工的投資情形供外界參考。(Photo by Joi Ito on Flickr used under Creative Commons license)
日本企業未來將公布對於員工的投資情形供外界參考。(Photo by Joi Ito on Flickr used under Creative Commons license)

日本政府日後將要求企業揭露人力資本數據，以便讓投資人更能掌握該企業的優缺點。另外，由於當地金融界人才短缺，日本大型銀行稍早也宣布將調薪3%以上，盼能留住人才。

以19項指標評估企業

據《日本經濟新聞》報導，由於要求企業主動揭露諸如人力資本等非財務指標，對於日本企業來說並不容易，因此，內閣官房預計在今年7月讓規範拍板定案，希望能鼓勵企業能公布人力資本的做法，屆時企業需要公布的指標項目共有領導、聘雇、多元化、照顧嬰兒假、心理健康、薪資公平性共19項指標。

其他諸如管理職務女性比例、男性請育嬰假的比率以及性別的薪資差異都會被納入多元化指標內，日本金融廳預計2023年也會要求企業申報文件中必須納入上述數據。

不過，企業也可以依照其經營類型與策略的不同，從19項條件中自行挑選揭露的指標。

揭露人力資本意願不高

目前雖然投資人逐漸重視非財務揭露資訊，日本企業卻意興闌珊。日本英創顧問公司最新調查顯示，員工數1,000人以上的上市公司中，只有56%的業者表示，曾實際討論過是否要將人力資本的數據公開。

據《時事通信社》報導，由於日本銀行業搶奪人才競爭激烈，加上物價持續上升，三菱日聯銀行、三井住友銀行與瑞穗銀行等3家大型銀行宣布，將會調薪3~4%並會增加員工教育投資。

調薪留人才

另外，日本首相岸田文雄稍早也表示，希望獲利恢復到疫前水準的企業也能同意調薪3%。三井住友銀行計劃調薪近4%，教育相關的投資也會提高3倍來到20億日圓。三井住友集團會長俊太田表示，「因為人力資本是金融集團最重要的管理資源。」

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薪資 岸田文雄 日本

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