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南亞大水毀家園 百萬人無家可歸

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
印度連日降雨，讓當地陸續傳出災情。(Photo by Prasad Pillai on Flickr used under Creative Commons license)
印度連日降雨，讓當地陸續傳出災情。(Photo by Prasad Pillai on Flickr used under Creative Commons license)

印度與孟加拉大洪水，不只家園淹水，交通服務也封閉。受到印度東北部出現連日超大降雨影響，造成數百萬戶家庭淹水，鐵路服務也中斷，鄰國孟加拉機場也因為大水而被迫暫停起降，兩國政府在上週六已出動軍隊協助救災。

淹水家庭達200萬戶

據《基督教廣播網》報導，印度阿薩姆邦死於洪水人數已有9人，200萬戶家庭淹水，而且從今年2月開始，鄰國孟加拉更因為出現雷擊奪走9人性命。

由於預計降雨會持續，兩國政府已指派軍隊協助救災。孟加拉錫爾赫特市的國際幾場則因為大水逼近跑道，當地班機已暫停起降3天。

18年來最嚴重水災

孟加拉國內有130條河川，當地洪水預警中心也警告，全國主要河川的水位都在上升，受災最嚴重地區集中在東北與北部。過去5天，由於不斷降雨，鄰國印度多處鐵路服務也取消。

據《半島電視台》報導，孟加拉官員指出，這次的洪水是18年以來最嚴重的一次。錫爾赫特地區官員海山指出，「本國東北部大部分地區已出現淹水，而且隨著降雨持續情況將更加嚴重。」

鄰國印度東北部阿薩姆邦，軍人則已出動救災，過去10天，土石流已奪走9人性命並造成近200萬人流離失所。當地官員莫罕表示，「軍人已協助警察及民政官員撤離受困的民眾。過去6天，當地33個地區，有25個地區都出現大豪雨。」

民眾生命財產不保

人口1.6億的孟加拉地勢低窪，根據聯合國政府間氣候變化專門委員會指出，如果全球變暖速度持續，當地大約17%的人口未來十年內必須重新安置住處。

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孟加拉 印度 淹水

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