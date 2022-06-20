快訊

影／日本75歲前東京都知事遭批「公然性騷擾」 直播畫面曝光引網撻伐

前車之鑑！林義傑扮「著作權蟑螂」 下場可能是這樣

影／日本75歲前東京都知事遭批「公然性騷擾」 直播畫面曝光引網撻伐

聯合新聞網／ 綜合報導
前東京都知事猪瀬直樹於公開場合觸摸女候選人胸部，遭日本網友譴責。 圖擷自Twitter
前東京都知事猪瀬直樹於公開場合觸摸女候選人胸部，遭日本網友譴責。 圖擷自Twitter

現年75歲的前東京都知事猪瀬直樹，日前公開為將參選7月10日參議院選舉的女性候選人海老澤由紀站台，卻在發表演說時不斷伸手輕拍女候選人的胸口等部位，遭日本網友痛批他「公然性騷擾」。

根據哈芬登郵報（The Huffington Post）報導，6月12日，右翼民粹主義政黨日本維新會在東京JR的吉祥寺車前為議員參選人海老澤由紀造勢，活動全程於Youtube上進行直播，豈料獲邀來站台的前東京都知事豬瀨直樹，於造勢時不慎唸錯海老澤名字，而後更多次拍打海老澤的背部、肩膀與胸口。

影片在網上流傳開來後引發熱議，日本網友譴責這是「公然性騷擾」，面對眾人批評，猪瀬17日於官方推特上坦承是自身疏忽，以後會更謹慎行事。同一天，海老澤也在她的推特帳戶上回應，表示豬瀨並沒有碰到她的胸部，兩人之間沒有發生任何問題。

不過日本網友仍不買帳，認為這是平日裡養成的陋習，「平時就習慣這麼做的感覺」、「摸的人和被摸的人感覺都很習慣了」、「無意識的行為？這樣更可怕！」、「你喝醉了嗎？」、「越看越覺得噁心」，前日本共產黨福山市議員村井明美也發聲譴責，「一個勁地摸！我不知道哪個女人會對此感到高興」。

日本 性騷擾 YouTube 東京

延伸閱讀

傘兵帶女伴進營區「多人運動」 狂歡畫面外流驚動高層全慘了

自衛隊官員湖畔別墅辦120人雜交派對 規模大到連日媒都吃驚

整棟都聽見「打屁股聲」 她寫字條提醒：注意幸福吶喊的音量

她逮到北車偷拍色狼 男子被抓「手機滿滿偷拍裙底照」

相關新聞

大城市唾棄沒關係 電動滑板車溜進小城市

五年前電動滑板車剛推出時，許多城市居民反對滑板車進駐，認為是交通亂源，妨礙行人空間，但微型交通模式仍蓬勃發展，台灣新興重劃區也愈來愈常見居民騎著滑板車上路。

拆除巴黎網紅愛國石磚 中國青年：堅持追求民主

巴黎「愛國」網紅景點「中國青磚」日前被發現不翼而飛，引各界熱議。中央社找到拆磚人，他表示目的是藉六四時機訴求民

掰掰李顯龍！新加坡新任總理能否走出「李光耀影子」？

「新加坡下一任總理是誰？」 今年4月中，在新加坡長期執政的人民行動黨對外宣布現任財長——黃循財被指定為第四代領導接班人，並且也在6月正式宣布其為副總理，這代表黃循財被黨高層立為新加坡準總理人選，或許讓將近18年的接班過程走向尾聲。現任新加坡總理兼行動黨秘書長李顯龍自2004年接任總理，就宣稱安排接班是主要的政治任務之一，便開始尋找適合人選，在2019年原本指定時任財長王瑞傑為第四代領導班子之首。王瑞傑在2020年大選中，帶領的東海岸集選區團隊險勝在野的工人黨團隊之後，去年以健康和年齡過高為由，卸下接班人的位子。

22歲女加州租屋遇變態房東 遭囚禁5個月經歷性侵、挖眼險毀容

年輕單身女子住進分租屋房屋實在要小心，遇上變態房東隨時遺害一生！美國加州1名22歲女子，搬入分租房屋後，便遭變態房東非法禁錮，其間飽歷一連串兇殘對待，包括性侵、挖眼、割耳、嘴及舌等，幾近被毀容。

菲傭圖謀財！銀行職員看穿破綻出招 保83歲老婦2700萬存款

小心詐騙案！馬來西亞1名83歲華裔老婦，被一對身為看護的印度男子及菲律賓傭工（maid）夫婦帶往銀行嘗試提出存款，幸好遇到2名醒目又熱心的銀行職員，他們看穿看護夫婦的破綻，於是報警求助，終成功保住老婦約400萬令吉（約2700萬台幣）存款老本。

警察改當「英雄聯盟」選手 日電競講師性侵未成年女學生被逮

本名「小川敬士」的日本前電競選手「iSeNN」，日前傳出因涉嫌猥褻未成年女性，而遭到警方逮捕。過去的他曾經也當過警察，後來轉換跑道鑽研電競，成為多所學校的電競指導者，如今卻傳出犯案醜聞，聲譽大受影響。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。