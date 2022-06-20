警察改當「英雄聯盟」選手 日電競講師性侵未成年女學生被逮

本名「小川敬士」的日本前電競選手「iSeNN」，日前傳出因涉嫌猥褻未成年女性，而遭到警方逮捕。過去的他曾經也當過警察，後來轉換跑道鑽研電競，成為多所學校的電競指導者，如今卻傳出犯案醜聞，聲譽大受影響。

根據日本媒體「週刊女性」報導，小川出身自愛知縣岡崎市，曾在當地做了約四年半的警察。後來他決定辭職投身電競界，並成為遊戲「英雄聯盟」LJL賽區的職業選手。不過他電競生涯成績並不亮眼，並未打進過季後賽，最終在2019年後宣布引退。

去年四月，小川開始在東京擔任多所學校的電競講師，主要針對技術層面做指導。不過就在去年10月，他與一名15歲的女學生到旅館內發生關係。女學生在今年2月向警察報案，才讓整起事件曝光。

相關人士指出，小川在學校每星期上一次課，從沒聽說過什麼不好的評價。不過就在去年12月時，他卻因為個人理由辭去教職，令人相當費解。由於女學生並未向校方檢舉，而是直接找警察報案，因此學校也對此並不知情。小川則在近期於社群網站上發佈聲明，對事件被害者表達歉意。