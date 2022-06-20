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芬蘭大學關閉孔子學院 德教育部長：不應設孔院

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）芬蘭媒體日前報導，赫爾辛基大學終止了中國資助的孔子學院合同，也就是關閉了校內的孔子學院。更早前，德國教育部長施塔克-瓦青格（Bettina Stark-Watzinger）接受德國《商報》專訪時稱，若她擔任大學校長，將不會設立孔子學院。

芬蘭國家廣播公司（Yle）週六（18日）報導稱，赫爾辛基大學副校長漢娜·斯奈爾曼（Hanna Snellman）說，中國政府希望繼續資助該項目，「他們問我們是否會考慮就延續項目進行談判，但我們說不會」。這也代表，孔子學院與赫爾辛基大學的合作協議將於明年1月失效。

事實上，芬蘭並不是唯一決定停止與孔子學院合作的國家。近年，有數十所西方大學關閉了孔子學院，因為它們懷疑孔院被用來當作中國政府宣傳機器。更早前，瑞典和丹麥也關閉了他們的孔子學院。

斯奈爾曼說：「我們希望選擇自己的教師，並自己雇用他們。我們也希望中文教學以研究為基礎。」該報導稱，中國駐芬蘭大使館就關閉孔院一事，聯繫了赫爾辛基大學。斯奈爾曼解釋，中國希望孔院能繼續設立。

關閉孔子學院，也意味著赫爾辛基大學必須設立校內的中文課程。斯奈爾曼告訴芬蘭國家廣播公司，大學已經為這項工作聘請了兩名教師。她解釋說：：「我們希望加強中文技能，因為現在的需求比以前更大了。」

北京宣傳機器？

專門研究中國語言和文化的孔子學院長期被認為是北京輸出軟實力的一部分，目前在全球約500個大學校園都設有孔院。

孔子學院的工作人員是由中國政府所任命，因此被懷疑是在為中國做宣傳，試圖重塑西方對中國的看法。兩年前，芬蘭國家廣播公司調查節目「Spotlight」的一份報告發現，赫爾辛基的孔子學院試圖限制公眾對中國共產黨執政的敏感話題的討論，例如西藏。

據悉，赫爾辛基大學的孔子學院成立於2007年。該合作協議要求赫爾辛基大學選擇並支付學院院長的工資，而中國政府則是任命一名副院長和三名語言教師並承擔其費用。

芬蘭國家廣播公司獲得的信息顯示，赫爾辛基大學認為副主任的角色並非「非學術性的」，且與中國大使館的關係過於密切。

德教育部長：不應設孔院

另外，在媒體披露赫爾辛基大學關閉孔院的前幾天，德國《商報》刊登了教育部長施塔克-瓦青格（Bettina Stark-Watzinger）的專訪，她在訪問中呼籲應與中國保持更遠的距離，特別是在學術方面。

中央社引述該專訪稱，瓦青格表示，民主與獨裁的體制競爭中，只要可能幫中國取得上風的領域，學者都應該與中國保持距離。

針對孔子學院的問題，瓦青格直白地說：「如果我是大學校長，我不會設立孔子學院」，並解釋這些機構是由北京共同出資，在政治上被中國共產黨利用。她拒絕「中國對教學和學術的這種直接影響。」

（芬蘭國家廣播公司、德國《商報》、中央社）

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