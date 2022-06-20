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菲傭圖謀財！銀行職員看穿破綻出招 保83歲老婦2700萬存款

香港01／ 香港01記者布萊恩／報導
馬來西亞1名83歲華裔老婦，被一對身為看護的印度男子及菲律賓傭工夫婦帶往銀行嘗試提出存款，幸好遇到2名醒目又熱心的銀行職員，他們看穿看護夫婦的破綻，於是報警求助。圖／ingimage
馬來西亞1名83歲華裔老婦，被一對身為看護的印度男子及菲律賓傭工夫婦帶往銀行嘗試提出存款，幸好遇到2名醒目又熱心的銀行職員，他們看穿看護夫婦的破綻，於是報警求助。圖／ingimage

小心詐騙案！馬來西亞1名83歲華裔老婦，被一對身為看護的印度男子及菲律賓傭工（maid）夫婦帶往銀行嘗試提出存款，幸好遇到2名醒目又熱心的銀行職員，他們看穿看護夫婦的破綻，於是報警求助，終成功保住老婦約400萬令吉（約2700萬台幣）存款老本。

據馬來西亞《中國報》報道，有銀行職員於網上發文，指上周五（5月17日）中午1時許，1名坐著輪椅的83歲華裔老婦，被印度男子及拿着名牌手袋的菲律賓傭工看護推到靈市（八打靈再也）的1家銀行，辦理關閉銀行戶口及取出內裏400萬令吉（約2700萬台幣）存款的手續。

老婦的兒子患有精神病，其丈夫及兄弟姐妹已去世，而她和親戚不常來往，目前住在安老院。印度男子及該名菲律賓傭工據悉是夫妻，2人聲稱是老婦律師委託的財務管理人，但銀行職員質疑此說法，並多次嘗試追問老婦，惟被2人阻止，他們更用粵語與老婦交談，以避免被職員聽到內容。

銀行職員雖然起疑，但卻無法接近老婦問過究竟，便決定報警召來警察調查，終發現老婦根本沒有委託該對男女關閉戶口。不過2人未有放棄取出老婦存款的企圖，更聲稱是為了繳付老婦醫藥費才取款，惟由於無法出示證據，最終無法辦理取款手續。

該銀行職員未有說明事件結局，以及印度男及傭工有否被警方拘捕。事件引來網上熱議，大批網民讚揚職員醒目細心，成功保住老婦存款，「給銀行職員點讚」、「感恩銀行的職員幫助」、「感恩銀行職員的細心」、「好人有好報」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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