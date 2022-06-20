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22歲女加州租屋遇變態房東 遭囚禁5個月經歷性侵、挖眼險毀容

香港01／ 香港01記者喬納森／報導
美國加州1名22歲女子，搬入分租房屋後，便遭變態房東非法禁錮，其間飽歷一連串兇殘對待。圖／ingimage
美國加州1名22歲女子，搬入分租房屋後，便遭變態房東非法禁錮，其間飽歷一連串兇殘對待。圖／ingimage

年輕單身女子住進分租屋房屋實在要小心，遇上變態房東隨時遺害一生！美國加州1名22歲女子，搬入分租房屋後，便遭變態房東非法禁錮，其間飽歷一連串兇殘對待，包括性侵、挖眼、割耳、嘴及舌等，幾近被毀容。她在受虐5個月後才成功逃走出大屋，負傷跑到公園被途人發現獲救。涉案房東早前被捕，否認性侵及非法禁錮等罪，現被收柙在監房中等候審訊。

受害的22歲女子以室友身份，搬入59歲男子彼得（Peter Anthony McGuire）位於美國加洲聖貝納迪諾縣的大屋，想不到卻是噩夢的開始。

房東彼得對事主心懷不軌，先將她禁錮起來，並多次向她施暴及虐待。彼得的手法相當殘忍，事主慘遭挖眼，耳、嘴及舌被刀割，幾近毀容。受虐5個月後，事主於6月9日趁機逃走，帶着滿身傷痕走到附近的公園，途人發現她而獲救，現時她在醫院留醫情況穩定。

彼得發現事主逃走後，心知惡行被揭發，即離開住所避風頭，但兩日後終被警方拘捕。彼得被控連串控罪，包括非法禁錮、殘酷對待、強姦等罪名，他上周一（6月13日）否認控罪，現正被扣押獄中。

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文章授權轉載自《香港01》

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