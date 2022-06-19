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沉默嚴謹男魏斯曼碰上熱情活潑女 孕育出新冠疫苗

中央社／ 費城19日專電

賓大教授魏斯曼與生技學家卡里科因在mRNA領域研究卓越，獲得今年唐獎生技醫藥獎殊榮。他們兩人性格迥異，但對研究的熱情與永不放棄的毅力，讓他們孕育出新冠病毒疫苗

2019年底，從中國武漢爆發的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）迅速肆虐全球，至今已有超過5億人感染，逾620萬人不幸喪命，這個大流行的世紀疫情，若非疫苗問世，情況可能會比現在更為嚴峻。

而這背後的功臣正是賓夕法尼亞大學教授魏斯曼（Drew Weissman）、匈牙利裔美籍生技科學家卡里科（Katalin Kariko）以及加拿大英屬哥倫比亞大學教授庫利斯（Pieter Cullis）。三人因為在這方面的卓著研究，共同獲得今年唐獎生技醫藥類獎項。

接觸過魏斯曼與卡里科的人一定都會注意到兩人南轅北轍的性格。寡言、害羞的魏斯曼，不愛面對人群。

談到過去數十年來在研究道路上寂寞孤單，甚至被其他同僚嘲笑他選擇研究RNA是拿自己的事業開玩笑，讓他現在其中可以回頭大聲向他們示威。不過個性嚴謹的魏斯曼立刻補上，「不過我不會這麼做，永遠不會」，這正反映了魏斯曼低調的性格。

談到和卡里科共同研究的過程，魏斯曼說，一開始就只有他們兩人投入RNA研究，加上兩人都有睡眠障礙，常會在凌晨3點無法入眠時，透過郵件一來一往討論研究結果、接下來想做什麼嘗試；卡里科也常透過這樣的溝通分享她的閱讀心得。

談起卡里科，魏斯曼說，卡里科更直言不諱、更有活力。所以當需要的是活力與直言，卡里科會接手，「我通常都躲起來」。當需要有人認真回答疫苗功效等問題時，通常就輪到魏斯曼開口。

儘管兩人個性天差地別，但誠如魏斯曼說的，他和卡里科共有的是對科學的不可思議感興趣、永不放棄的毅力與不斷學習，讓他們兩人成為工作上的好夥伴，也驅使他們兩人共同研究，為新冠病毒疫苗研發奠定基礎。

在合作過程中，卡里科從魏斯曼身上學到免疫學與疫苗研究。卡里科也教導魏斯曼有關RNA的研究基礎與細節，兩人相互切磋，找到共同點，並發揮兩人擁有的特殊知識，展開相關研究。

問到兩人是否曾有過爭執？魏斯曼拿出太座教誨說，他的妻子很早以前就教過他永遠不要和人起爭執。但研究工作畢竟會有對數據解析等意見不同的時候，但他們從未因為解釋數據而爭吵，而是會說服對方或是進行更多實驗，以更完整解讀研究內容。

卡里科則感謝魏斯曼讓她在免疫學領域受益匪淺，為她的研究伸出援手。

熱愛閱讀的卡里科常在閱讀中觸發靈感或是對實驗結果的看法，她也都會迫不及待和魏斯曼分享，兩人時常在大半夜透過郵件往返，興奮地討論。

卡里科還透露，儘管魏斯曼安靜害羞，但當他們兩人在討論實驗時，不論是半夜還是大清早，兩人同樣興奮與熱情，那是對科學研究的熱愛。

疫苗 生技

延伸閱讀

唐獎得主卡里科曾面臨缺經費困境 不悔走科學路

唐獎生技醫藥獎得主庫利斯對mRNA疫苗貢獻大

期刊從頭讀到尾 卡里科對科學熱情始終不滅

唐獎生醫獎出爐 mRNA研究者三人獲獎

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