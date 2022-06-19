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美國天災頻傳 學者：應對不及捉襟見肘

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
示意圖。黃石國家公園近期傳出嚴重水災，更因此暫時封園。（Photo on Flickr under C.C. License）
示意圖。黃石國家公園近期傳出嚴重水災，更因此暫時封園。（Photo on Flickr under C.C. License）

野火、熱浪與水災！隨著全球氣溫攀升，極端氣候事件頻傳，美國蒙大拿州近期傳出歷史性洪患；熱浪襲捲美國西南部；亞利桑那州則傳出野火危機。美國海洋與大氣管理局氣象學家侯艾爾指出，美國雖然有應變極端氣候的能力，但當天災在同一時間發生時，恐怕應對能力就會捉襟見肘。

旱、澇頻襲美國

氣候變暖，使得更多的融雪衝入美國黃石國家公園，《CNN》統計，短短幾天內就降下了長達三個月的降雨量，黃石國家公園更是睽違34年後再度封園。美國地質調查局警告，此能事件發生的機率將愈來愈高。此次事件雖然沒有造成人員傷亡，但對國家公園的傷害恐怕是永久性的，恢復時間恐怕長達數十年的時間

衛報》報導，隨著全球氣溫升高，愈來愈多的水蒸氣到大氣中，形成更嚴重的颱風意外。佛蒙特大學退休教授曼寧指出，除了更多、更大的洪水之外，氣候變化也將導致更多火災、乾旱等狀況。

更廣泛的應對系統

根據美國乾旱監測機構的數據，美國已經是第三年呈現乾旱的狀況，美國西部約44%的地區都被列為「極端乾旱」，對農業與生態都造成劇烈的影響。同時，這也使得野火發生的機率增加，今年春年美國西部與南部各州就遭受數十場野火的襲擊，目前燒毀的土地面積是10年來全國平均值的兩倍之多。

野火、乾旱與水患都會對民眾與環境造成嚴重的損害，但隨著全球氣候暖化，三者發生機率愈來愈高，甚至重疊在同一個時間發生。氣候災難應對政策學者羅伯茨指出，美國的氣候應對系統還需要做得更好，讓應對系統針對全國各地不同的災難做出反應。

美國去年在自然災害上花費了 1450 億美元，是有史以來第三高的數字。根據美國家建築科學研究院研究指出，在防災方面每花費一美元，都有助在未來發生自然災害時，節省6美元的災害成本。聯邦緊急事務管理局也已經準備好升級未來的應對措施，並為2023 年的救災基金申請 197 億美元。

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