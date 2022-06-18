聯合國：全球流離失所兒童人數 創二戰以來最高紀錄

「好想抱抱她啊」，女兒的時間在15歲時被迫畫下句點，做父親的卻只能看著照片思念，令他不禁紅了眼眶。2016年日本發生一起駭人的車禍，高齡80歲的男性駕駛「誤將油門當作煞車」，逕自撞上當年年僅15歲的稻垣聖菜，聖菜經搶救後仍不幸離世...

2022-06-17 20:18