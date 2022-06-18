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聯合國：全球流離失所兒童人數 創二戰以來最高紀錄

香港01／ 文．許懿安
圖為烏克蘭的兒童用畫作裝飾暫時容身的避難所。美聯社
圖為烏克蘭的兒童用畫作裝飾暫時容身的避難所。美聯社

根據聯合國兒童基金會（兒基會）17日發布的最新調查數據，截至2021年底，因衝突、暴力和其他危機而流離失所的兒童人數達到3650萬，是第二次世界大戰以來的最高數字。

新華社引述組織當天發布的新聞稿說，這一數字包括1370萬兒童難民和尋求庇護的兒童，以及近2280萬因衝突和暴力而在國內流離失所的兒童，但不包括因氣候和環境衝擊及災害而流離失所的兒童。

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文章授權轉載自《香港01》

難民 聯合國

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