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聯合國：全球流離失所兒童人數 創二戰以來最高紀錄
根據聯合國兒童基金會（兒基會）17日發布的最新調查數據，截至2021年底，因衝突、暴力和其他危機而流離失所的兒童人數達到3650萬，是第二次世界大戰以來的最高數字。
新華社引述組織當天發布的新聞稿說，這一數字包括1370萬兒童難民和尋求庇護的兒童，以及近2280萬因衝突和暴力而在國內流離失所的兒童，但不包括因氣候和環境衝擊及災害而流離失所的兒童。
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文章授權轉載自《香港01》
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