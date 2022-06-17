「把油門當煞車」撞死15歲少女…8旬翁判決未定竟離世 死者父：開什麼玩笑？

「好想抱抱她啊」，女兒的時間在15歲時被迫畫下句點，做父親的卻只能看著照片思念，令他不禁紅了眼眶。2016年日本發生一起駭人的車禍，高齡80歲的男性駕駛「誤將油門當作煞車」，逕自撞上當年年僅15歲的稻垣聖菜，聖菜經搶救後仍不幸離世。沒想到民事訴訟尚未有結果，肇事老翁就在2019年2月去世了，眼看加害者未能承擔應有的責任，聖菜的父親難以接受這樣的結果，只能看著女兒的照片流下眼淚。

日本節目《跟拍到你家（家、ついて行ってイイですか？）》以隨機訪問路人的方式，採訪各式各樣的人生故事。2019年4月18日，節目組採訪到了當年47歲的川上德男（舊姓為板前），川上與妻子因個性不合而離婚，兩名女兒都交由妻子撫養，一年會與女兒們見幾次面，一起吃飯、一起買禮物，互動仍十分和樂。但川上卻自爆，拍攝當天的早上才去了一趟法院，為長女進行民事訴訟審判。

2016年12月23日，15歲的長女稻垣聖菜趁著學校休假，準備去參加日本樂團RADWIMPS的演唱會，聖菜前腳才經過人行道，一輛汽車就逕自將她撞到牆上，聖菜在現場淒厲慘叫，連附近公寓3、4樓的住戶都能聽見聲響。據悉，80歲的老翁疑似未注意路況，儘管坐在副駕的妻子及時提醒，仍因驚慌而無法反應，更一度「誤將油門當作煞車」，將車子直直地朝聖菜的方向撞去。且事故發生後老翁遲遲不肯下車，儘管路人紛紛敲窗呼喊，他卻在車上待了近10分鐘之久，而聖菜經醫院搶救後仍宣告不治。

車禍事故在日本需負刑事與民事責任，刑事裁判判8旬老翁需入獄1年6個月，民事裁判本應在2019年秋天得到結果，不料老翁卻在同年2月死亡，已無法承擔該負起的責任。「開什麼玩笑？那我還能跟誰說呢？」，身為父親的川上難以接受這樣的結果，女兒的人生永遠停在15歲，且案發兩天後就是她的生日，川上卻只能賭物思人，看著女兒的照片流下眼淚，不斷地喊著「好想抱抱她啊」。

川上因長女的意外一蹶不振，原先經營的餐廳也因此關門，所幸次女一直在他身旁加油打氣，讓他決心振作，不僅從回廚師行業，更期望未來能再開一家屬於自己餐館。

《跟拍到你家》在今年6月15日重播該段內容，節目尾聲也更新川上的近況，他為了鼓勵日本的高齡長者交還駕照，成功地考上了專業駕照，目前正從事巴士司機的工作。節目播出後也引發廣大網友迴響，高齡者駕駛的問題也再度受到重視。