快訊

Novavax新冠疫苗也可以打了 成人可接種「間隔3周」打2劑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「把油門當煞車」撞死15歲少女…8旬翁判決未定竟離世 死者父：開什麼玩笑？

聯合新聞網／ 綜合報導
當年15歲的稻垣聖菜不幸遇到死亡車禍，他的父親見加害者無法負起應有的責任，悲憤不已。示意圖，非新聞當事人。圖／Ingimage
當年15歲的稻垣聖菜不幸遇到死亡車禍，他的父親見加害者無法負起應有的責任，悲憤不已。示意圖，非新聞當事人。圖／Ingimage

「好想抱抱她啊」，女兒的時間在15歲時被迫畫下句點，做父親的卻只能看著照片思念，令他不禁紅了眼眶。2016年日本發生一起駭人的車禍，高齡80歲的男性駕駛「誤將油門當作煞車」，逕自撞上當年年僅15歲的稻垣聖菜，聖菜經搶救後仍不幸離世。沒想到民事訴訟尚未有結果，肇事老翁就在2019年2月去世了，眼看加害者未能承擔應有的責任，聖菜的父親難以接受這樣的結果，只能看著女兒的照片流下眼淚。

日本節目《跟拍到你家（家、ついて行ってイイですか？）》以隨機訪問路人的方式，採訪各式各樣的人生故事。2019年4月18日，節目組採訪到了當年47歲的川上德男（舊姓為板前），川上與妻子因個性不合而離婚，兩名女兒都交由妻子撫養，一年會與女兒們見幾次面，一起吃飯、一起買禮物，互動仍十分和樂。但川上卻自爆，拍攝當天的早上才去了一趟法院，為長女進行民事訴訟審判。

2016年12月23日，15歲的長女稻垣聖菜趁著學校休假，準備去參加日本樂團RADWIMPS的演唱會，聖菜前腳才經過人行道，一輛汽車就逕自將她撞到牆上，聖菜在現場淒厲慘叫，連附近公寓3、4樓的住戶都能聽見聲響。據悉，80歲的老翁疑似未注意路況，儘管坐在副駕的妻子及時提醒，仍因驚慌而無法反應，更一度「誤將油門當作煞車」，將車子直直地朝聖菜的方向撞去。且事故發生後老翁遲遲不肯下車，儘管路人紛紛敲窗呼喊，他卻在車上待了近10分鐘之久，而聖菜經醫院搶救後仍宣告不治。

車禍事故在日本需負刑事與民事責任，刑事裁判判8旬老翁需入獄1年6個月，民事裁判本應在2019年秋天得到結果，不料老翁卻在同年2月死亡，已無法承擔該負起的責任。「開什麼玩笑？那我還能跟誰說呢？」，身為父親的川上難以接受這樣的結果，女兒的人生永遠停在15歲，且案發兩天後就是她的生日，川上卻只能賭物思人，看著女兒的照片流下眼淚，不斷地喊著「好想抱抱她啊」。

川上因長女的意外一蹶不振，原先經營的餐廳也因此關門，所幸次女一直在他身旁加油打氣，讓他決心振作，不僅從回廚師行業，更期望未來能再開一家屬於自己餐館。

《跟拍到你家》在今年6月15日重播該段內容，節目尾聲也更新川上的近況，他為了鼓勵日本的高齡長者交還駕照，成功地考上了專業駕照，目前正從事巴士司機的工作。節目播出後也引發廣大網友迴響，高齡者駕駛的問題也再度受到重視。

日本 車禍

延伸閱讀

他猶豫家用電話該停掉嗎？眾人勸留著 遇這情況時最好用

直擊日本雜交派對內幕！「每個月辦3到4場」還有超周到服務

引退「暗黑界」身材超進化！前AV女優拋售「縮水內衣」 粉絲搶瘋了

孕吐嚴重「備註不要火鍋料」店家1舉動逼哭她 萬人喊超暖

相關新聞

「把油門當煞車」撞死15歲少女…8旬翁判決未定竟離世 死者父：開什麼玩笑？

「好想抱抱她啊」，女兒的時間在15歲時被迫畫下句點，做父親的卻只能看著照片思念，令他不禁紅了眼眶。2016年日本發生一起駭人的車禍，高齡80歲的男性駕駛「誤將油門當作煞車」，逕自撞上當年年僅15歲的稻垣聖菜，聖菜經搶救後仍不幸離世...

WHO：全球約1/8人口患心理疾病 資源嚴重不足

世界衛生組織（WHO）今天呼籲各國在心理健康上投入更多資金，因為許多人「痛苦萬分」，又因COVID-19（2019冠狀病...

擁有隱身術的海底智者 烏賊的腦袋很迷人

十隻長長的手，頭部兩側呈W狀的瞇瞇眼視力絕佳，還擁有隨環境秒變體色的超能力，這種呆萌中帶點神祕感的生物其實很常見──牠是烏賊。清華大學生命科學系教授焦傳金跟許多人一樣喜歡烏賊

把100隻蟑螂放進家中可獲近六萬獎金 超過2500人搶參加

夏天到了，常常可以看到蟑螂等其他害蟲。為了防治蟑螂，有不少人花大筆金錢做害蟲防治，不過美國這家害蟲防治公司，卻反過來付錢請人「把蟑螂放進家裡」。

影／我們能裝死嗎？一家5口到山上健行、卻遇黑熊尾隨

美國猶他州鹽湖城一對年輕夫妻日前帶著3個年紀在1至6歲之間的孩子，前往加拿大英屬哥倫比亞省一條廣受歡迎的山間小徑健行，卻...

林書豪創籃球學校鼓勵亞裔 要讓後輩為身分認同驕傲

前美國職籃(NBA)後衛、曾引發「林來瘋」旋風的華裔球星林書豪，近日回到前東家暴龍隊(Raptors)的故鄉多倫多，與加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。