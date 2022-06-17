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把100隻蟑螂放進家中可獲近六萬獎金 超過2500人搶參加
夏天到了，常常可以看到蟑螂等其他害蟲。為了防治蟑螂，有不少人花大筆金錢做害蟲防治，不過美國這家害蟲防治公司，卻反過來付錢請人「把蟑螂放進家裡」。
據NPR報導，美國北卡羅萊納州一家害蟲防治公司「害蟲告密者」（The Pest Informer）上週在官網發布廣告，招募自願者將蟑螂放進家中，以測試該公司的DIY防蟑藥是否有效。該公司廣告寫到，參與者要能接受把100隻美洲蟑螂放進家裡，測試該公司的防蟑藥，過程中還需要錄影紀錄。配合測試的參與者將會獲得2000美元（約59000元台幣）。
研究要求參與者必須年滿21歲，並且要提出屋主同意的書面證明。在研究期間，不可以施用其他的防蟑藥品。公司希望能夠在不同州別，共招募5到7個家庭參與該實驗，不過驚人的是，不到一週的時間內，他們就收到超過2500封申請書。
該公司負責人大衛（David Floyd）表示很開心能夠獲得這麼熱烈的回應。他表示，一開始公司預估願意參與的家庭可能不到5個，因此本來打算招募到七月，沒想到一夕之間就收到許多回覆。大衛說，現在公司反而很掙扎，不知道到底該選誰參與才好。
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