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遊樂場「飛天鐘擺」突空中解體 3童遭拋飛「頭部朝下」摔落地

香港01／ 布萊恩／撰文
土耳其發生恐怖事故，遊樂設施「巨型飛天鐘擺（giant pendulum）」載著遊客擺動時突然解體，3名男童更被「連人帶位」拋出半空，頭部向下重摔落地。 圖／影片截圖
土耳其發生恐怖事故，遊樂設施「巨型飛天鐘擺（giant pendulum）」載著遊客擺動時突然解體，3名男童更被「連人帶位」拋出半空，頭部向下重摔落地。 圖／影片截圖

土耳其瘋傳一段發生於遊樂場的恐怖事故影片！當地的阿塔圖爾克遊樂場（Ataturk Park）設施「巨型飛天鐘擺（giant pendulum）」載著遊客擺動時，與座位架相連的吊臂突然斷裂，整個設施即時解體，3名男童被「連人帶位」拋出半空，頭部向下重摔落地，幸送院治療後沒有生命危險。

從網上影片見到，3名男童當時正高興地坐著「飛天鐘擺」，該設置隨著機械運作向兩方旋轉擺動。當擺動到半空時突然傳出「嘭」聲巨響，隨即見到3名男童乘坐的座位架脫離吊臂拋上半空，連人帶椅頭部向下重摔落附近地上。

現場傳出陣陣驚呼尖叫，有人慌忙上前查看情況，多名男士更合力嘗試抬起座位架救出男童。但男童們被鎖在座位上無法動彈，直到消防員趕到現場才順利將他們救出，立即送往醫院治理，幸3名男童並無生命危險。

據外媒報導，其中一名受傷男童事後憶述事件時猶有餘悸，形容設施擺動時似是「一根電纜或什麼東西斷了」，接著他們就與座位架一同飛出，然後倒掛墜落地面，「我撞到了頭，腳上也有瘀傷」。警方正調查事故起因。

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文章授權轉載自《香港01》

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