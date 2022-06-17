調查顯示年過50更性感自信 美魔女驕傲：猜不出我年齡

不少人總是努力抗老凍齡，擔心過了50歲就青春不再，更常常利用推陳出新的保養方式，試圖減緩老化。不過現在一項國外指出，其實越來越多人懂得「與老共處」，比以往更有自信，更懂得欣賞自己。

據《鏡報》（Mirror）報導，英國一家熟齡婚友社Ourtime進行一項調查發現，有四成的53歲受訪者認為對自己目前的膚況很滿意，甚至對自己的外表比以往更有自信。談到戀愛交友這塊，超過五成的受訪者認為，很清楚現在自己想要什麼樣的伴侶，四成的受訪者則說不再像以前一樣擔心要怎麼談戀愛。幾位受訪的熟齡女性也表示十分認同這項調查。她們認為自己現在比以前更有自信，也不再像以前一樣因為一點小事就緊張兮兮。

56歲的自然療法師布莉塔（Britta Hochkeppel）就認為自己現在是「最性感的時候」，周遭的人聽見她的實際年齡都很驚訝。她覺得自己對於外表的自信不但沒有隨著年齡減少，反而與時俱增。20幾歲的她對自己的膚況很沒自信，也很不了解自己。但現在的她經歷許多，也因此變得更有智慧，還重新開始約會，認識新對象。

57歲的瑪克斯說，真正的性感應該是由內而外的。圖擷自 鏡報

57歲的瑪克斯（Honor Marks）除了經營民宿之外也是一位IG教練，負責指導公司或企業主經營社群媒體。她認為應該有不少女性會認同這項調查，因為她自己也感受到自己的改變。她在訪談中提到，雖然她現在還是有些不安全感，但她覺得自己比2、30歲時更成熟。雖然已經57歲了，但她覺得自己並不老。她認為即使有馬甲線或漂亮的臉蛋，真正的性感依然是由內而發的。

這項調查也發現，有四成的受試者表示，他們的交友關係甚至是性生活都比以前更快樂。