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設計師新創「躺椅式」飛機座位 慘遭網嫌：會得幽閉恐懼症

聯合新聞網／ 綜合報導
一名設計師新創兩層的「躺椅式」飛機座位，卻慘遭網友負面評價。 圖擷自CNN
一名設計師新創兩層的「躺椅式」飛機座位，卻慘遭網友負面評價。 圖擷自CNN

乘坐經濟艙長途飛行並非令人享受的體驗，但一名飛機座椅設計師認為，他的設計可能徹底顛覆人們對廉價飛行的既定認知，然而該設計並沒有受到旅客青睞，反而在試行階段就收到諸多負面評價，包括「有壓迫感」、「更加危險」等等，即便如此設計師依然表示會堅持到底。

根據CNN報導，設計師亞曆杭德羅・努涅斯・維森特（Alejandro Núñez Vicente）推出一套「躺椅式」飛機座椅的概念，讓前後兩排座椅呈現高低落差，以便下方乘客將腳伸直到前方座椅下的空隙中，該設計於去年開始小規模應用在飛機上。

此構想源自維森特21歲時的大學報告，2021年還曾在航空業的最高獎項「水晶客艙獎」（Crystal Cabin Awards）獲得提名，隨後又在CNN的一篇旅遊文章被刊出，因此成為網路關注的焦點。受到鼓舞的維森特選擇中斷碩士學位，全天投入這個設計項目，他與知名航空公司和座椅製造公司協商後，得到了能繼續發展項目的巨額投資。

不過乘客對這項設計反應兩極，一些人對他的創新感到驚嘆，但多數人則擔憂，該位子過於狹小會導致幽閉恐懼症，且坐在他人的座椅下方比原本的經濟艙更糟。

面對這些批評，維森特在德國漢堡接受CNN旅遊頻道的採訪時表示，「我是從聽取責備和負面評論中成長起來的，而不是從聽取他們給我的好評論和鮮花中成長起來的」，並接著於2022年的飛機內飾博覽會（AIX）上展示了首個等比例的座椅模型。

根據CNN記者描述，座椅模型可以分成上、下兩層，從階梯進到上層後，座位感覺寬敞舒適，有足夠的空間可以伸腿，但維森特將頭頂上方原有的行李架去除，反而在上下層之間設計了空間，供旅行者存放客艙行李，導致上層的旅客坐著時與飛機頂部僅距離1.5公尺，一站起來就會撞到天花板。但維森特不認為這是個問題，「雖然旅客在那個空間站不直，但許多人在普通經濟艙的座位上已經站不直了」。

而在下層座位，維森特實現了他想增加腿部伸展空間的初衷，乘客在伸展雙腿的同時，還有一個腳墊能增加舒適度，但是該設計最糟人詬病的問題依然存在，下方乘客會受到上方座位的強烈壓迫，臉部幾乎要碰到前方椅背，讓人近乎產生幽閉恐懼症的感覺。

此設計引來眾多網友嫌棄，「你能想像如果有大幅度搖晃，底層的人就完蛋了」、「我認為航空公司應該盡量讓乘客的座位更寬敞，而不是在飛機上增加座位，當然後者賺更多的錢」、「這樣的座位太小、太窄，很難移動，雙層根本沒有意義」、「當你被困在大西洋上空時，還有一個人在你面前放屁的附加功能！」、「座位已經擠在一起了，你想讓人們坐在地板上嗎，這是飛機失事時最糟糕的處境」。

不過維森特直言不會輕言放棄，他認為飛機的經濟艙座椅已經幾十年沒有變過，而這項設計有可能改變經濟艙的未來，「如果你以前問過我，我會說這可能只是一個大學項目，如果你現在問我，在經歷了這麼多人的努力後，我會說現在這更像是一個現實，我們把它視為經濟艙的未來」。

航空業 旅遊業 機票 新一代設計展

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