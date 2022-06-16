自衛隊官員湖畔別墅辦120人雜交派對 規模大到連日媒都吃驚

日本靜岡縣在12日破獲一起多達120人規模的雜交派對，在場有成員因為當下全裸的關係，被認定有公然猥褻的罪嫌。其中主辦派對的54男性田淵照，更是日本自衛隊的官員，另一位遭到逮捕的主辦人，則是51歲的護理師加藤砂惠子。

根據日本媒體「FRIDAY DIGITAL」報導，為了舉辦這場派對，主辦方包下了靜岡縣濱名湖畔的一間別墅，並藉由社群網站招募參加成員。儘管招募訊息上顯示參加者需支付1萬日圓（約相當於新台幣2198元）的費用，不過考慮到這種派對的性質，女性參加者通常都能以更便宜的價格入場。

當天警方破獲時，逮捕了2位主辦以及2位公然猥褻的成員，這4人共有3人為50歲。類似的派對也不只在這次發生，例如5月的時候，東京澀谷也曾發生過一次雜交派對。由於這種活動人數都不少，因此往往需要租借大型場地，或者包下整間旅館等等的舉行。

但即使如此，以一般雜交派對來說，能有20人參加就已經算不錯的了，這次案件卻多達120位成員參與，也是讓人驚訝的地方。報導認為，儘管某方面來說這可能算是個人嗜好，但以公眾角度來看，這樣的派對當然有破壞社會秩序的嫌疑。然而人類的性慾畢竟難以壓抑，就算這次曝光，恐怕也難保類似事件不會再度發生。