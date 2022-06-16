3醫科生在公寓性侵鄰校女大生 3小時過程手機全拍下
醫師是頗受社會敬重的行業，能夠就讀醫科的學生，往往也被認為是資優生中的資優生。但最近日本有醫學生，卻犯下惡毒的性侵案件，還將過程通通錄影下來，震驚日本社會。
根據日本媒體「產經新聞」報導，現就讀滋賀醫科大學的長田知大、片倉健吾和木下淳弘三位大六學生，在3月15日的晚上與其他學校的女大學生餐聚。但就在餐聚結束後，三人在長田居住的公寓內，前後以威脅的方式，對兩位女大學生性侵得逞。
報導指出，這起性侵案件三人早有預謀，還將過程用手機拍攝下來。受害者指出，由於當時長田、片倉兩位嫌犯的氣勢嚇人，因此不敢加以反抗，犯行過程長達三小時，一直持續到16日深夜凌晨的2點半。
事件曝光之後，校方對三人做出停學處分，並且設置相關委員會調查案情。不過因為委員會的成員不對外公開，而且目前校方對於該怎麼防止類似的狀況發生，也尚未提出具體的應對措施，因此遭到外界的質疑，呼籲校方不要擅自放縱犯下性侵重罪的加害者。
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