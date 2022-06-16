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母一連串疏忽 10月大女嬰從車門滑落遭輾斃

聯合新聞網／ 綜合報導
10月大女嬰因未乘坐安全座椅和繫安全帶，意外從車門跌落。安全座椅示意圖／ingimage
10月大女嬰因未乘坐安全座椅和繫安全帶，意外從車門跌落。安全座椅示意圖／ingimage

為保障兒童的乘車安全，安全帶和兒童安全座椅是必要的安全裝置，日前美國一位媽媽就因讓10月大女兒直接坐在後座，且沒有任何防護措施，致使開車門時孩子不慎摔落車外，隨後又因母親忘拉手煞車遭車子輾過，緊急送醫後仍傷重不治。

綜合外媒報導，位在美國維吉尼亞州的威廉王子郡，近日發生一起離奇意外。一名來自凱悅斯維爾（Hyattsville）的35歲婦女在週日前往伍德布里奇（Woodbridge）探望家人，途中將她10個月大的女兒放在後座，並在孩子沒有坐兒童安全座椅、繫安全帶的情況下行駛了一小段距離，隨後開車返回住所。

不過就在抵達家門口時意外發生了，一名家庭成員打開後方車門時，沒有任何防護的女嬰從車上滑落，摔到了馬路上，母親發現後立即下車查看，卻一時大意忘記打檔停車，導致車輛繼續向前滾動，直接撞上孩子。負責員警表示，事後該名母親急忙將孩子送往醫院，並通知警方，但當晚孩子就因頭部傷勢過重不治身亡。目前案件仍在調查中，警方也尚未對該名母親提出任何指控。

依照台灣法規，交通部於 2020 年 3 月最新修訂的「小型車附載幼童安全乘坐實施及宣導辦法」中明定，4 歲以下且體重在 18 公斤以下的兒童，一定要乘坐攜帶式嬰兒床或幼童用座椅。此舉是為了避免車禍發生時，尚未發育完全的幼兒因撞擊力導致脖子斷裂或被拋出車外，正確乘坐兒童安全座椅可減少近7成的潛在傷亡。

車禍 美國 嬰兒 交通部

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