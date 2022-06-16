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校長試吃營養午餐「顏色又怪又臭」 竟是女職員偷放排泄物

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一間學校午餐被混入排泄物，差點害全校師生吃下。圖擷取自twitter
日本一間學校午餐被混入排泄物，差點害全校師生吃下。圖擷取自twitter

現今許多學校都會供給營養午餐，讓師生與在校職員不用擔心要吃什麼。然而日本去年10月爆發一起社會醜聞，一位學校的女性職員居然在供餐裡頭混入排泄物，造成校方的恐慌。

根據日本媒體「東海電視台」報導，這起事件發生在愛知縣岡崎市的一間公立學校。當時校長在試吃提供給職員室的餐點時，發現食物顏色不對且有怪味，檢測後確認裡頭含有大腸桿菌。經過調查，發現是一位20多歲的女性職員涉嫌將人體排泄物混進餐點裡，才造食物出現異味，且同家廠商提供給其他學校的餐點並沒有任何問題。

儘管當事者否認罪嫌，不過日本警方仍將他移送法辦。而當時校方在發現食物有異樣後，就緊急臨時更換了菜色，因此沒有任何學生或職員吃到混有排泄物的餐點，不過還是有民眾因為這起事件，向警方提出被害申訴。

網友們則認為「好險校長有及時發現」、「要是沒抓出來，老師學生吃下去了可不不得了」、「絕對會造成心裡創傷」、「這該公布姓名吧」、「吃得出來到底是混了多少量」、「光看新聞我就要吐了」、「不管有什麼理由都不能原諒」、「第一次知道原來校長還有幫忙試毒的功能」。

日本 營養午餐

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