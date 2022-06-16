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校長試吃營養午餐「顏色又怪又臭」 竟是女職員偷放排泄物
現今許多學校都會供給營養午餐，讓師生與在校職員不用擔心要吃什麼。然而日本去年10月爆發一起社會醜聞，一位學校的女性職員居然在供餐裡頭混入排泄物，造成校方的恐慌。
根據日本媒體「東海電視台」報導，這起事件發生在愛知縣岡崎市的一間公立學校。當時校長在試吃提供給職員室的餐點時，發現食物顏色不對且有怪味，檢測後確認裡頭含有大腸桿菌。經過調查，發現是一位20多歲的女性職員涉嫌將人體排泄物混進餐點裡，才造食物出現異味，且同家廠商提供給其他學校的餐點並沒有任何問題。
儘管當事者否認罪嫌，不過日本警方仍將他移送法辦。而當時校方在發現食物有異樣後，就緊急臨時更換了菜色，因此沒有任何學生或職員吃到混有排泄物的餐點，不過還是有民眾因為這起事件，向警方提出被害申訴。
網友們則認為「好險校長有及時發現」、「要是沒抓出來，老師學生吃下去了可不不得了」、「絕對會造成心裡創傷」、「這該公布姓名吧」、「吃得出來到底是混了多少量」、「光看新聞我就要吐了」、「不管有什麼理由都不能原諒」、「第一次知道原來校長還有幫忙試毒的功能」。
学校給食に“人間の排泄物”混入させたか…20代女性職員を書類送検 校長が検食時気づき検査で大腸菌検出— 阿彌陀 (@Amitayus33) June 15, 2022
今回が初めてではなく最初は分からない少量から少しづつ増やしていった‥と考えたら余計にゾッとしたわ pic.twitter.com/UFpA3UVTAQ
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