成千上萬蜜蜂使白天變黑夜 英居民嚇的不敢出門

住在英國威爾斯的41歲麗雅（Leah Dacey）家中突然出現成群蜜蜂霸佔家門口，不斷在她的花園繞圈，更爬滿她家的各個地方，讓她們全家人嚇得都不敢出門。

根據《鏡報》報導，某天一早麗雅家門外出現一群蜜蜂聚集在門外的樹幹上，沒多久開始飛向天空並繞著她的花園轉圈，這讓麗雅無言以對，而住她附近的鄰居也打電話警告她，叫麗雅不要隨意出門。

蜂群開始聚集在麗雅家門外的樹幹時，她不得不打給蜜蜂專家尋求建議，專家告訴她：「你得等24到28小時，若他們找不到巢穴就會自己離開」，幾個小時後，麗雅的媽媽叫她往窗外看，彷彿電影畫面一般瘋狂，蜂群停留在天空中一起變成黑色。當天下午，蜂群則消失得無影無蹤，好像牠們從沒來過。

春天和夏初之際是英國蜜蜂群聚的季節，6到7月間則是最普遍看到蜂群的月份，不管是汽車、屋頂、牆壁、地板到煙囪都可以看到蜂群在這些地方聚集，蜜蜂專家表示，雖然成千上萬的蜜蜂看起來很嚇人，但牠們只是在找一個新家，並不會攻擊會刺傷任合人。