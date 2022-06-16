4歲童誤摸劇毒「大豬草」遭三度灼傷 手上長滿大水泡

英國一名4歲女童因誤摸了「英國最危險植物」大豬草（Giant hogweed），手指被植物上的毒素灼傷，滿手因此長滿大水泡，令人看了驚心動魄。

根據《鏡報》指出，小女孩6月4日在公園玩耍時，摸到被稱為「大豬草」的危險野花植物導致三度灼傷，她的手上因此起了嚴重的水泡，並需要住院治療，這也使得她就讀學校緊急向家長發出提醒。

校方聲明表示：「我們的一位學生不幸誤觸大豬草造成灼傷，目前正在醫院治療。目前可以確定的是，在我們鄰近的公園長有這類植物。提醒家長務必注意您的孩子，並留意您花園或其他公園裡是否有大豬草生長。」校方呼籲家長給孩子們看大豬草的圖片，並教導他們辨識，以避免接觸到這株植物。

大豬草被稱為英國「最危險的植物」，它的毒素可以深入細胞，對皮膚造成嚴重的健康問題與刺激。這類植物可以長到20英尺（610公分）高，它厚實的葉片也可以長到150公分寬（5英尺），是名副其實的「巨型大豬草」，且每株大豬草可以擴散約2米（200公分）的範圍，具有高度侵入性。

大豬草具有毒素，觸摸到毒素會侵入細胞，造成灼傷。（ingimage）

大豬草是繖形科（ Apiaceae）家族的一份子，同科植物還有西洋芹、胡蘿蔔、歐洲防風草、孜然跟香菜等植物。正式名稱為「Heracleum mantegazzianum」的大豬草在19世紀從歐亞大陸被引進英國，特點為容易生長但有害，它的汁液是植物中最明顯的部分之一，粗壯的綠色莖上有紫色跟白色毛片。

專家呼籲人們注意這種植物的毛狀樹汁，裡面含有呋喃并香豆素（ furocoumarins）的有機有毒化合物，摸到這種樹汁的毒素會造成大面積的灼傷和留下疤痕。短時間內會出現水泡、皮疹及發炎疼痛，長時間則可能出現毀容或皮膚上長期留有紫色斑。情況嚴重的人，可能在摸到大豬草幾個月後或幾年後都還會存有皮膚刺激。