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「孩子王」夢想成真！《哆啦A夢》胖虎歌手出道 網崩潰：快停止活動

聯合新聞網／ 綜合報導
胖虎是《哆啦A夢》的主要角色之一，日本官方選在他生日當天宣布出道消息，引發網友討論。圖／取自哆啦A夢官方推特
胖虎是《哆啦A夢》的主要角色之一，日本官方選在他生日當天宣布出道消息，引發網友討論。圖／取自哆啦A夢官方推特

說到唱歌難聽的動漫角色，你第一個會想到誰？有「孩子王」之稱的胖虎是日本經典動漫《哆啦A夢》的主角之一，其如魔音傳腦般的歌聲總讓人退避三舍。然而，日本官方卻特別選在他生日（6月15日）公布消息，正式宣布胖虎將以歌手身份出道，預計在今年8月推出個人專輯，消息一出立刻掀起討論，網友崩潰直呼「請盡快停止活動」！

胖虎是《哆啦A夢》的主要角色之一，其正式的譯名為剛田武，台灣早期則翻譯為技安。劇情中，胖虎相當熱愛唱歌，更立志成為一名歌手，不時會邀請朋友與同學們參加他的演唱會，但胖虎唱歌有如殺豬般難聽，讓許多人不敢恭維。其最廣為人知的歌曲就是《我是胖虎》，每當「我是胖虎，我是孩子王，我天下無敵…」的歌聲響起，就會勾起許多人的惡夢。

隨著胖虎的生日到來，日本官方也決定實現「孩子王」的歌手夢，在15日正式宣布出道消息，預計於7月陸續公布單曲「胖虎的夢想（ジャイアントドリーム）」及「我是胖虎！2022（おれはジャイアンさまだ！2022）」，並於8月發售個人專輯「胖虎的超級音樂會 (ジャイアンのスーパーリサイタル )」。一連串的安排，無疑是為了實現胖虎一直以來的夢想。

消息公布後立刻掀起討論，日本網友紛紛留言支持，「胖虎，你做到了！」、「名曲復活」、「恭喜你以歌手身份出道，終於實現長久以來的夢想了」，也有人開玩笑稱「期待已久的歌手終於出道了，請盡快停止活動！」、「恭喜，趕快先把鼓膜捏碎」、「今天不是4月1日」，部分網友則感嘆胖虎的設定已經跑掉，唱歌已經沒有過去難聽了，「你的音癡設定去哪了…」、「新的哆啦A夢與舊的哆啦A夢不同」、「也就是說，木村昴（為胖虎配音的聲優）的專輯即將發行」。

日本 哆啦A夢

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