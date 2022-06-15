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台灣電費便宜？美國人冷氣開整天 攤開當地帳單網友全看傻

聯合新聞網／ 綜合報導
夏日炎炎，家家戶戶多開冷氣消暑。示意圖／ingimage
夏日炎炎，家家戶戶多開冷氣消暑。示意圖／ingimage

根據台電引述2020年資料顯示，台灣民生用電價格排名全球倒數第四，不少民眾多認為台灣電費相對便宜，不過就有居住美國的網友分享當地帳單，沒想到卻顛覆了大家的想像。

原PO在PTT發文表示，台灣大部分家裡冷氣不會開24小時，熱的時候開幾個小時，出門就關了。之前曾聽說美國人沒在關冷氣，看到YouTube頻道「小貝米漿」的新影片，他和美國新朋友也是這樣說的，好奇除了不環保外，「電費難道不會爆貴嗎？」

貼文一出，網友們便分享美台人民的用電差異，「對台灣人來說加州不需要冷氣，但我認識的一些美國人加州26度就開23度的冷氣，大開眼界」、「我住過的townhouse（聯排式住宅）都是中央空調啦，確實沒在關的」；不過美國當地對建材的要求也是省電的關鍵，「乾燥溫差大都是隔熱材料蓋所以省電」、「美國房子的保溫絕熱做得比較好，有差」。

居住在美國的網友曬出電費帳單。圖／翻攝自PTT八卦板
居住在美國的網友曬出電費帳單。圖／翻攝自PTT八卦板

對此，居住在美國的網友則曬出電費帳單，一千瓦／小時大約0.10775美元，換算一度電大概是新台幣3元多，如同台灣也是有額外的手續費，不過電費是簽一定度數的合約，用不完照算；另一位網友同樣指出美國電費帳單有一堆看不懂的費用，也有過莫名極端的狀況，例如上個月用了537度電，電費竟才5美元（約新台幣148元），讓大家紛紛驚嘆「（台灣）電不穩還比人家貴，笑死」、「崩潰，原來台灣不便宜」、「長知識」。

不過也有網友持不同看法，認為美國採私營電廠，不像台電統一計價，「美國那麼大，每個州的電力公司也都不一樣，電費差距很大，到底在比什麼？」、「美國每一州的電價都不一樣吧，要貼也是貼原PO所說的州，有些州一堆有的沒的補貼政策，會導致油價電價確實很低廉」

美國 台電 電價 冷氣 省電 電費

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