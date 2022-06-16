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美知名食品工廠驚傳意外 工人跌入巧克力槽中難脫身

聯合新聞網／ 綜合報導
工人清理巧克力桶槽時，意外跌入槽中。圖片來源／ingimage
工人清理巧克力桶槽時，意外跌入槽中。圖片來源／ingimage

美國知名食品加工公司日前發生一起意外。兩名承包商工人意外跌入巧克力槽中受困，無法脫身。

據《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，本月10日，位於美國賓州的巧克力工廠傳出意外，兩名工作人員跌落巧克力槽。該工廠隸屬於瑪氏食品，該公司以生產巧克力聞名，著名產品包含M&M’s、士立架以及德芙巧克力。美國職業安全與健康管理局發言人蘭妮佛斯森（Leni Fortson）表示，發生意外的工作人員是外部承包商員工，該承包商提供工業塗料、清潔與桶槽清洗。當天下午2點左右，兩人在現場進行維護作業，卻意外跌入槽中，不過目前仍未釐清意外究竟是如何發生的。

據悉當時桶槽中的巧克力高達腰部，因此兩人跌入後無法脫困。由於救難人員擔心直接從上方將工人拖出會導致人員受傷，因此從桶槽底部切洞將人員救出。一名工人由救護車送往附近醫院就醫，另一名工人則由直升機送往醫院就醫，不過目前兩人傷勢不明。

針對這起事件承包商不願發表任何意見。瑪氏食品的發言人則表示，兩名傷者都已經緊急送醫妥善處置，十分感謝現場應急人員的協助與救援。

巧克力 美國

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