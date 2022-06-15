三上悠亞開箱新家！浴室裡有「這設備」 自曝：很像愛情酒店

日本人氣女優三上悠亞除了從事AV的工作之外，亦有經營自己的YouTube頻道。最近她上傳一條影片講到自己前陣子搬家，帶粉絲們看新居的room tour。當中三上悠亞講到自己最喜歡的地方之一是新居的客廳，不但寬闊，還有她夢寐以求的大理石地板！

AV女優三上悠亞最近除了宣佈開設新的服裝品牌Mistreass和出版stylebook，亦在YouTube上向粉絲們公開自己的新居。單從玄關就已經可以看出她搬進了一棟高級住宅，令粉絲們相當羡慕。

三上悠亞首先介紹新居大門走廊，裡面藏有一個大型鞋櫃，收藏她一系列短靴、球鞋、高跟鞋等。她表示自己搬家的時候處理了一部份鞋子，所以鞋櫃裡依然有些空位可以擺放新鞋；令她的媽媽忠告除了真的很喜歡的鞋以外不要再買。大門走廊除了鞋櫃以外，亦有客人用的廁所和一排内置式儲物櫃。

接著她帶粉絲到大廳參觀，講到這是新居的最大賣點。大廳非常寬闊，地板也是以她喜歡的淺色大理石做成。她更走到角落裡展示距離感，令不少網友留言鏡頭裡小小的三上悠亞像是小動物，很可愛。客廳這麽大，就連掃地機器人她也有兩台；一台負責掃地吸塵、一台負責拖地。她亦即場示範在客廳跳舞展示寬闊感。

其實因為搬到新居不久她有不少家具還是從舊家搬來的。但是有一樣東西她在搬家後第二天就立刻去買了。原來三上悠亞對家中的味道很有講究，希望別人對她家的印象是「好聞的家」。於是她買了好幾瓶巨型室内香薰，每個房間都放有一瓶。而因爲客廳比較大，她在這裡放了兩瓶比自己的臉更大的香薰。

來到洗手間，再次看到三上悠亞對香味道的執著；櫃子裡面最少有14支香水。她說到廁所很像愛情酒店，因為新居浴缸竟然除了有電視機之外還有按摩池功能。驚訝表示自己除了在愛情酒店之外從未看過有按摩池功能的浴缸。

下一個房間是她的衣帽間，裡面放了一排排衣架，亦有專門擺放帽子和包包的櫃子。内置式衣櫃裡則收藏了她要出席活動時使用的服裝。最後三上悠亞帶粉絲到她的新睡房；裡面設計非常簡單，除了公主床之外只有一個儲物櫃和她的梳妝檯。

有不少粉絲在影片下留言恭喜三上悠亞，覺得新居是她努力的結晶。不單是人漂亮，新居也一樣美麗！不知大家又會不會羡慕她的豪華新家呢？

大廳非常寬闊，地板也是以三上悠亞喜歡的淺色大理石做成。圖／取自三上悠亞YouTube頻道 三上悠亞說廁所很像愛情酒店，因爲新居浴缸竟然除了有電視機之外還有按摩池功能。圖／取自三上悠亞YouTube頻道

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