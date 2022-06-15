只想在池塘洗個手 男子被鱷魚扯下水咬掉手臂

印尼西加里曼丹省（West Kalimantan）日前發生一起駭人意外。一名司機載遊客到動物園後，因為換完輪胎想洗手，於是就近到旁邊的池塘洗手。沒想到卻突然遭池中的鱷魚攻擊，導致最後失去手臂。

據NEWSDIRECTORY3報導，這名男子今年49歲，名叫伊哈姆（Ilham）。本月9日他載遊客到辛卡動物園（Singka Zoo）遊玩，沒想到輪胎突然爆胎，於是他只好下車更換輪胎。換完輪胎後因為覺得手髒，男子想找水源洗手，車上遊客原本建議他去找洗手間洗手，但他剛好看見附近關著鹿的圍欄旁有一片池塘，於是就近到池塘洗手。

將手放進池塘的當下，男子還輕鬆地跟遊客說水池裡什麼也沒有，沒想到一隻鱷魚突然浮出水面咬住他的右手手臂。他被拖入水中，在水裡不斷打轉，甚至一度喪失求生意志，認為自己活不了了。幸好池塘水不深，男子最後還是成功逃脫，被緊急送往附近醫院救治。不過他的右手手臂被鱷魚咬住，傷勢過重只能截肢。

男子後來接受《羅盤報》（Kompas）採訪時表示，池塘周圍有許多廢棄物，他以為池塘已經荒廢了，水中也沒有東西，因此才會在那裡洗手。目前男子仍在醫院接受治療，附近居民則建議園區應該豎立警告標語，以避免類似意外再次發生。