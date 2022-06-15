女童每日癲癇發作300次 母不捨嘆「童年都沒了」

來自格拉斯哥（Glasgow）的8歲女童奧麗薇亞（Olivia McCafferty）飽受癲癇症之苦，最嚴重的狀態每天會癲癇發作300次，讓媽媽不捨：「她被剝奪了童年」。

根據英國《Daily Record》報導，8歲的奧麗薇亞患有癲癇症候群（Doose Syndrome），一種嚴重的兒童癲癇。在她病況最嚴重的時候，一天會出現300次癲癇發作，而這可能導致她意識喪失、嚴重跌倒，讓她全身烏青遍佈。

過去6年奧麗薇亞病情加重，因此失去行動能力，現在則需依靠輪椅活動。她45歲的母親裘莉（Julie Cabrey）表示，女兒所吃的藥讓她像「殭屍」一樣，她的健康情況也剝奪了她正常的童年。

裘莉透露過去的18個月裡，她的癲癇發作次數相當混亂，去年曾經最高紀錄一天發生過300次，而他們直到最近才停止計算她發作的次數。

裘莉表示：「我必須每天坐下來，看著我的女兒有不同類型的癲癇發作，這絕對是可怕的。」，她的母親不捨的說，奧麗薇亞不能跟同年齡的孩子一樣，做正常的事情；也不能跟她的朋友出去玩，因為她總是需要媽媽在旁邊看著。

還有更多令人難過的事，例如奧麗薇亞有嚴格的飲食限制，因此她不能吃麥當勞或糖果，甚至不能參加朋友的生日派對，她錯過了非常多事情。

據裘莉表示，奧麗薇亞第一次癲癇發作時，只有15個月大，直到幾個月後被診斷出患有癲癇症候群。2021年奧麗薇亞接受了腦部手術，試圖緩解癲癇發作的症狀，但手術失敗。

現在奧麗薇亞必須一直戴著安全帽，並在房間裡安裝攝影機監測預防她跌倒，裘莉表示，她現在改帶女兒到蘇格蘭第一家核准使用藥用的大麻診所，進行大麻油治療，而這項治療也讓他們家每個月背負著1,200英鎊（約4.3萬新台幣）的高額費用。

為了讓家庭正常運作，裘莉不得不改變職涯規劃並去兼差，這樣她才能負擔得起奧麗薇亞的醫療費用。奧麗薇亞討厭她的癲癇發作，她只想跟她的朋友一樣，而這些想法都會影響她的精神與病況。去年1月她們開始大麻油的治療，也看到奧麗薇亞的進步，儘管想增加大麻油的劑量，但兩倍貴的價格，實在令人吃不消。

裘莉說，我們只希望可以從治療裡，讓奧麗薇亞獲得自由，希望她可以成為一個正常的孩子，而現在裘莉也正透過募款來支付女兒的醫療費用。