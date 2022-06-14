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稱「被年輕身體淹沒」能保青春 42歲辣媽專挑17歲小鮮肉每晚纏綿

聯合新聞網／ 綜合報導
42歲的拉娜（右）的歷任男友大多與她的17歲女兒年紀差不多。圖／擷自Instagram
42歲的拉娜（右）的歷任男友大多與她的17歲女兒年紀差不多。圖／擷自Instagram

國外近期播出戀愛真人秀「愛島（Love Island）」中，因將一名19歲女性參與者和27歲男性配對，引發網路上對於「可接受年齡差」的討論。而一名40多歲的辣媽便表示支持較大的年齡差距，並分享她長期與年輕男子交往的理由。

據外媒報導，42歲的拉娜梅（Lana May）在30多歲時離婚，並在過去的12年裡，都與年輕男性約會。報導指出，拉娜的歷任男友大多與她的17歲女兒年紀差不多，而拉娜除了透過交友軟體找伴，甚至讓女兒在學校結交的朋友帶她約會。

拉娜表示，自己之所以偏好年輕男性，是因為年輕人更願意嘗試如情趣用品、古怪服裝等新事物，「和這些年輕人在一起，我感覺自己像個女王」、「他們更開放，願意做任何事情；和他們一起度過一個晚上後，我的眼睛裡充滿了光芒」。拉娜指出，年輕人能滿足她高漲的慾望，並認為透過這種方式可獲得她的「青春果汁（youth juice）」。

「他們讓我感覺很棒」，拉娜並說，年輕的男性不像40多歲的男人已對生活厭倦，而儘管身邊有部分人認為她在浪費時間，拉娜表示自己並不在乎，「這讓我看起來很年輕」、「我被這些年輕、完美的身體所淹沒，所以我也要照顧好自己才能跟上，這是雙贏」。

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