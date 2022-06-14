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觀察DNA變化 可測驗真正身體年齡

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

年齡不只是過了幾個生日！目前年齡的觀念慢慢出現改變，新技術透過觀察DNA的變化，測量出「身體的真正年齡」。專家表示，現在民眾仍是出於好奇來做此測驗，但未來盼能真正成為臨床醫師參考的數據。進行過測驗的民眾則表示，這些資訊除了讓自己了解衰老的過程外，更能及早改變生活習慣。

已唾液DNA測年齡

衛報》報導，紐約生物技術新創公司 Elysium透過新科技來檢視民眾身體實際老化的速度，而且測驗過程相當簡單，只需要提供唾液樣本。然而，目前此技術仍相當昂貴，一次測驗要價499美金。

該技術由加州大學洛杉磯分校教授霍維斯開創，通過檢查DNA的化學變化，來檢測人類衰老速度的方式。他表示，「這種方式檢測的年齡比起實際年齡更有效預測發病風險。」

Nature》報導，霍維斯的方法被稱為「表觀遺傳時鐘」（epigenetic clock），專注於測量DNA的端粒（DNA末端的保護構造），此構造在每一次染色體複製後都會縮短一點，成為精準測量年齡的工具。霍維斯與科學家們追蹤同一組民眾數十年的數據，開發了精準的時間量表，精準辨識人類的身體年齡。

搭配其他檢查

除了Elysium之外，其他生技新創公司也有類似的服務，並致力於提供更便宜的服務。如名為 MyDNAge 的公司聲稱提供「最準確和最可靠的 DNA 年齡測試」，收集血液或尿液進行測試，要價要 299 美元；還有一些不使用「表觀遺傳時鐘」的生物年齡測試，僅須花費 99 美元，但需要前往實驗室提供血液樣本。不過這些測驗都尚未通過美國食藥署的認證。

一名60歲的民眾接受Elysium測驗後，最後結果顯示，她的實際年齡只有43歲。接獲此消息後，她開始定期鍛練身體、維持健康飲食，並學習另外一種語言，試圖「保持年輕」。

霍維斯表示，目前為止，大多數民眾還是出自於好奇心進行此測驗，但最終的目標是讓「表觀遺傳時鐘」變得更加可靠，協助醫師判斷病患的身體狀況，並提出具體的建議。

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DNA 醫師

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