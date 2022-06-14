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謠言殺人又誅心 日本加重誹謗刑度

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
因應女子摔角手木村花不堪網路霸凌而輕生，日本在歷時兩年後終於加重誹謗立法。（Photo from木村花FB）
因應女子摔角手木村花不堪網路霸凌而輕生，日本在歷時兩年後終於加重誹謗立法。（Photo from木村花FB）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】言論自由應有所克制！日本國會13日通過加重誹謗刑度的法律，原因是有22歲女摔角手木村花在上完實境秀後遭網友長期霸凌，身心不堪負荷而自殺，導致民間激起對霸凌、仇恨性言論的討論。未來觸法者將從短期拘禁加重到1年強制勞動，且最高可罰30萬日圓。不過擔心本法侵犯言論自由，外部專家將監控新法3年。

霸凌最高罰30萬日圓

根據《美聯社》報導，日本參議院13日正式通過反霸凌立法，未來涉及言論霸凌、仇恨性言論，將從原有罰則1萬日圓加重至30萬日圓，刑期也從1年內轉為最高將面臨1年強制勞動。此法修正源自於日本女摔角手木村花2020年在上完實境秀《雙層公寓》後，遭到長期霸凌而自殺引起。

由於木村在節目中屢次與夥伴發生口角爭執，引發網友不滿，甚至出現在她的社群網站平台留下刻薄惡毒並充滿人身攻擊的留言，木村疑似不堪忍受網路霸凌而選擇輕生，這也讓製作節目的富士電視台取消後續拍攝，目前至少有兩位網友已遭起訴，但最高只有罰到6000日圓，引發輿論不滿。

保障言論自由

在木村的母親京子長期奔走下，日本眾議院首先通過立法，接著由參議院完成罪中立法程序，但京子在爭取立法過程也遭遇許多網路霸凌，許多酸民指控她利用女兒名聲賺錢，但她為了女兒繼續堅持下，才完成了這項立法。不過，國會擔心執法時言論自由遭過度管控，因此另設外部專家委員會，監控此法實施3年。

近年來，台、日、韓等東亞國家開始流行真人實境秀，包括韓國的《單身即地獄》、《換乘戀愛》、《未來日記》等，主打戀愛實境，藝人進行不同配對、荒島求生等橋段的互動吸引觀眾收看，不過許多民眾會針對劇中人物互動討論，引發許多爭議，而過去也有許多台日韓藝人因不堪言語霸凌而輕生。

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網路霸凌 日本

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