9歲女童貧血死去「滿臉頭蝨」 媽跟祖母不願送醫遭逮捕

美國一名9歲女孩日前因感染嚴重頭蝨而貧血致死，負責照顧她的媽媽及奶奶則因涉嫌謀殺而遭逮補。

根據英國《都市報》報導，法庭資料指出緊急救護部門趕到女童位在亞利桑那州時，發現她沒有任何生命反應，且臉上有大量蟲子，進一步檢查後發現，女童頭上有大量的頭蝨。

而警方表示，從38歲珊卓拉（Sandra Kraykovich）傳給她男友的簡訊中可以證明她知道女兒的病情。警方透露，珊卓拉在3月14日至15日就女兒病況傳訊息給男友，3月21日的訊息裡寫道：「OMG，寶貝。仔細聽，我在房間裡，而我媽打電話給我，問我是不是可以檢查她（指女兒），以確認她沒有死。」

警方提到，儘管珊卓拉男友告訴她帶女孩去醫院，但珊卓拉並未帶自己的女兒就醫；而她另一個年紀較大的孩子聲稱，珊卓拉曾試圖用漱口水治療頭蝨。另一個照顧者，64歲的奶奶伊莉莎白（Elizabeth Kraykovich）也因漠視女孩的死亡而受到指控，據警方指出她知道女孩病情的嚴重性。

據了解，伊莉莎白曾跟女兒珊卓拉討論過要打911，但最後還是沒有打，且還傳訊息給珊卓拉說：「她的頭髮那樣不能帶去急診室，那我會處理，因為你不在家。」

經過驗屍調查後發現，這名女孩死於貧血，與頭蝨引起的感染有關；另外，女孩營養不良也是促成她的死因之一。

亞利桑那州皮馬縣（Pima County）的法醫認為女孩的死因要歸咎於疏忽。在母親與奶奶被捕後，珊卓拉的另外兩個年紀較大的孩子也被發現患有頭蝨，現在正交給其他家人代為照顧。