12歲女童畫「詭異綠衣男」 老師機警識破恐怖真相報警救一命

孩子畫的畫，隨時藏着求救信息！巴西1名12歲女童日前於學校活動上畫出1幅詭異圖畫，竟然暗藏有可怕信息，老師看到後察覺到恐怖真相，與女童商談後即報警求助，成功將女童救出魔爪。原來畫中的「詭異綠衣男」是竟1名45歲男子，他涉嫌性侵兒童被捕。

綜合外媒報導，事發於巴西伊通比亞拉（Itumbiara），學校正舉辦提高兒童與青少年對虐待意識的「Make it Beautiful」活動，其間1名12歲女童畫出了1幅詭異圖畫，畫中媽媽正躺在床上睡覺，女童則躺在另一張床上，惟床邊卻出現1名穿綠衣藍褲的男子，並狀似向女童方向前進。

女童的老師看到圖畫後感覺不對勁，於是找來女童商談，了解內情後決定報警求助。至上周一（6月6日），警方拘捕了1名45歲男子，他涉嫌性侵兒童，但未有透露男子姓阿及與女童有何關係，調查仍在進行，女童已送往醫院接受檢查。

事件曝光後，大批網民大讚老師機警，「多虧了老師的細心察覺才抓住了惡狼啊！」、「老師反應好快，救了孩子」。

延伸閱讀：

驚嚇影片瘋傳！3歲女童被野猴粗暴撲倒拖地拉走 村民衝出營救

10歲女童每天吃避孕藥！母哽咽曝已吃8個月 揭背後原因極心酸

文章授權轉載自《香港01》