別擔心要開心！日本開始坦然接受「超低生育率」 發生什麼事？

摘要 1. 日本少子化危機加劇，去年新生兒人數創下歷史新低，連馬斯克都說，除非生育率超過死亡率，否則日本將亡國。 2. 30年前，日本開始祭出鼓勵生育對策，如在內閣創設「少子化擔當大臣」；近期還有官員提議教學生如何壁咚。但，日本長者占總人口比例，仍居全球之冠。 3. 日本內閣府指出，政府該為生育率下滑做準備。人口專家認為，刺激生育率不再是首要重點，改善生活品質才是。可以愉快工作、養小孩的社會，有望讓生育率反彈。

全球最老國家——日本，曾經是霸權強國，經濟實力與美國相匹敵，但現在，少子化、高齡化，已對這個全球第三大經濟體構成亡國危機。

可是，受少子化之苦數十年的日本，如今，竟然不擔心了？

該國生育率連年委靡不振，已不是新聞，甚至引來全球首富馬斯克（Elon Musk）注意。他近期在推特撰文：「除非有什麼改變，讓生育率逆轉超過死亡率，否則日本最終將不復存在，這會是世界的極大損失。」

根據厚生勞動省6月初發布的最新數據，顯示少子化正加速惡化！去年，新生兒人數降至約81萬人、出生率降至1.3（低於1.5為超少子化），創下歷史新低，日本共同社指出，這個進程比官方原預估早了6年。

挽救超低生育率，看來已沒招，日本人反其道而行，乾脆學習接受！《華爾街日報》報導，政府與專家，現在不再試圖拉高生育率，而是要想辦法應對人口下滑的現實。

沒招了！日本30年來無力扭轉低生育率

「別擔心，要開心！」（Don’t Worry, Be Happy）《華爾街日報》用這麼一句話，形容日本對生育現況的想法轉變。

早在30年前，日本已經預示到21世紀，人口將急遽下降，巨大恐慌促使當局積極出招，鼓勵生育。例如，從1994年起推出「天使計劃」、「新天使計劃」等刺激育兒對策，提高育兒補貼、擴大孩童照護，且鼓勵男性參與教養，目的是協助家庭兼顧工作與生活平衡，提高生子意願。

2003年起，日本內閣更創設「少子化擔當大臣」一職，專門負責少子化政策的落實。但，至今已有超過10位官員上任，雖然預防生育率進一步下滑，卻仍無力顯著拉抬新生兒人數。少子化，加上預期壽命拉長，聯合國統計，日本65歲以上長者占總人口比例近三成，居全球之冠。

或許是真的走投無路了，今年，竟然有官員提議，政府該出手幫學生「學習談戀愛」，舉辦戀愛課程，減緩少子化。除了實施戀愛講座、申請約會津貼之外，甚至教學生如何壁咚、告白和求婚。異想天開的提案，被許多民眾無情打臉。

事實上，日本雖然沒有放棄扭轉人口下滑的趨勢，但政策已開始慢慢轉向，例如去年生效的一項修訂法案，允許大企業讓步入高齡的員工工作到70歲。

「人口前景的擔憂，不是日本將滅亡，而是人口數下滑所引發的深遠社會混亂，」華府智庫美國進步中心（Center for American Progress）的資深研究員哈里斯（Tobias Harris）批評，馬斯克的發文根本沒意義。

不再全力追求刺激生育率，改注重生活品質

日本內閣府（CAO）去年9月發布的年度經濟報告稱，政府應該要為生育率進一步下滑做好準備，包含聚焦大規模的區域性城市，有效率分配政府服務與道路維護預算。這顯示，刺激生育率不再是首要重點，改善生活品質才是。

日本國立社會保障人口問題研究所（IPSS）研究員岩澤美帆呼籲，國家應該重新評估人口目標，因為企業可以從海外尋找人力與客戶，所以真正的事項，是改良老年退休金體系，否則未來，會被迫一下子大砍給付金額。

此外，上智大學研究人口趨勢的名譽教授鬼頭宏認為，適應人口下滑，同時不要為增加人口過度施壓，有望為日本帶來另類富裕。換言之，政府跟從經濟合作暨發展組織（OECD）所倡導的生活品質，滿足居住空間、水質、休閒時間、生活滿意度後，「或許，出生率就會出現反彈」。

「日本、南韓、新加坡追求工作與經濟成長，卻讓人民無暇考慮家庭，」研究人口的法政大學經濟學教授水野和夫說，這類高壓東亞社會模式，不斷壓低生育率。因此，放鬆才是解方！例如，拆掉廢棄房屋，改建成用來戶外烤肉的綠色空間。

「如果日本成為可以愉快工作、養小孩的社會，那生育率就更有可能上升，」水野和夫表示。

參考來源：WSJ、CBS News、Breitbart

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。