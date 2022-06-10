前排乘客無視飛機廣播制止猛嗑花生 14歲少女過敏症發作休克險死

食物過敏可大可小，嚴重者誤食致敏食物可在數分鐘內死亡。英國1名患有嚴重果仁過敏的14歲少女乘坐飛機時，有坐在她前面10行的乘客，不理飛機廣播呼籲，堅持在途中享用花生，導致少女花生過敏症發作，出現休克症狀。飛機一度考慮緊急降落，幸好母親隨身有藥物進行急救，令少女情況穩定下來，順利飛抵目的地，可算有驚無險。

14歲少女撲比（Poppy Jones）與39歲母親祖安娜（Joanna Jones）日前由加勒比海的安提瓜島乘搭英航前往倫敦，祖安娜出發前已通知航空公司，表示女兒對堅果嚴重過敏，機艙服務員遂於起飛前透過廣播通知其他乘客，呼籲他們不要在飛機內吃花生。

在飛行途中，祖安娜看到1位坐在約10行座位前的男乘客正在吃花生，「我十分擔心，想調到更遠的位置，可是當時全機已滿，而該男子卻無視機組人員的請求繼續吃花生」。

當機程還有3小時才抵達倫敦格域機場，撲比突然出現過敏性休克，祖安娜隨即替她注射兩針腎上腺素，機組人員亦利用廣播，詢問機上有沒有醫護人員。幸而有1位護士乘客上前協助，利用氧氣罩及機艙內的醫療物品，令撲比的情況穩定下來。

祖安娜表示：「當時情況很危急，機師一度考慮緊急降落，但最後繼續前往格域機場。我們一下飛機即被送往醫院，女兒須留院直至到情況好轉。」她形容事件非常可怕，「今次經驗相當恐怖，我以為女兒會死。一般人以為花生過敏沒甚麼大不了，但其實可以很嚴重，如機上有人對果仁過敏，希望航空公司可以禁止所有人在機上吃果仁」。

英國航空發言人回應事件時表示，乘客的安全和福利是「公司的首要任務」，強調公司非常重視過敏原問題，指事發時機組人員迅速應變並照顧「在飛機上出現過敏反應的乘客」，其後亦安排了醫護人員跟進處理。

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文章授權轉載自《香港01》