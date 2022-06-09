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韋伯太空望遠鏡遭微流星體擊中 未造成重大損壞

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導
美國國家航空暨太空總署今天宣布，去年底完成部署的韋伯太空望遠鏡5月遭到1顆微流星體擊中。美聯社
美國國家航空暨太空總署今天宣布，去年底完成部署的韋伯太空望遠鏡5月遭到1顆微流星體擊中。美聯社

美國國家航空暨太空總署今天宣布，去年底完成部署的韋伯太空望遠鏡5月遭到1顆微流星體擊中，鍍金鏡片因此偏離位置，所幸這起小意外不會影響原定的全面運作時間表。

路透社報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）透過聲明稱，1顆微型太空岩石於5月下旬擊中價值100億美元的韋伯太空望遠鏡（James Webb SpaceTelescope），導致數據出現輕微但可檢測的失真。自去年12月發射至今，韋伯望遠鏡已至少被5顆微流星體（micrometeoroid）擊中，最近這顆體積最大。

NASA說：「經過初步評估，韋伯團隊發現望遠鏡仍可維持超越所有任務標準的表現。目前正進行全面性分析和測量工作。」

針對受影響的鏡像片段，工程師也已開始進行細微調整，以「消除部分失真狀況」。

韋伯太空望遠鏡於去年12月25日從法屬圭亞那發射升空，現正處於地球環繞太陽的軌道上，1月時距離地球約160萬公里，預計7月發回它所拍攝的首張全彩影像。

NASA說，最近的撞擊事件並未造成韋伯的運作時間表改變。

根據NASA的說法，韋伯的鏡面設計可承受塵埃大小的粒子在太空中以極快速度撞擊，但近日的撞擊粒子「較模擬狀況更大，且超越團隊可進行的地面測試範圍。」

NASA表示，本次撞擊並非流星雨所致，而是「不可避免的偶然事件」。該機構已成立專門的工程師團隊，並開始研究如何減輕微流星體撞擊影響。

太空 NASA 美國

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