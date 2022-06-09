圓周率小數點後第100兆位 Google工程師再破紀錄

Google旗下日本員工Google Cloud開發技術推廣工程師岩尾（EmmaHaruka Iwao）和她的同事再次打破紀錄，算出圓周率小數點後第100兆位，而這個數字是0。

科技網站Engadget報導，岩尾和她的團隊曾在2019年求出圓周率小數點後第31.4兆位。從那以後，此紀錄已經被打破好幾次，包括瑞士一所大學研究人員，去年算出第62.8兆位，是谷歌團隊幾年前求出數字的兩倍。

岩尾在部落格發文寫道，儘可能算出圓周率越多數字，是衡量運算能力是否進步的一種方法。她的工作涉及展現Google Cloud的能力，因此岩尾利用平台的強大功能來進行計算，也就不足為奇了。

2019年，岩尾和團隊算出第31.4兆位花了121天。這一次，則耗時157天23小時31分鐘又7.651秒，這意味儘管岩尾使用「相同的工具和技術」，電腦運行速度是原來的兩倍多。

岩尾還指出，以每秒唸1個數字的速度大聲讀出所有100兆個數字，將需要超過310萬年的時間。