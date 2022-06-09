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倡導氣候變遷卻搭高排碳私人專機 哈利和梅根挨批虛偽

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
英國哈利王子（右）與夫人梅根（左）。路透
英國哈利王子（右）與夫人梅根（左）。路透

英國每日郵報報導，哈利王子與夫人梅根日前返英參加英國女王伊麗莎白二世登基70周年白金禧年，之後火速返美。他們被指控返美時所搭乘高耗油又高排碳的私人飛機龐巴迪環球6000（Bombardier Global 6000），與平時提倡氣候變遷的形象截然不同，挨批「虛偽」。

龐巴迪環球6000是一架超遠程噴氣式飛機，可持續飛行超過9656公里（約6000英里），配備能完全放平座椅的私人客艙。這趟航班共花費16萬英鎊（約台幣590萬元），目前尚不知由誰埋單。

氣候專家認為，哈利夫婦搭乘這次航班排放近60噸二氧化碳，排碳量超過一般航班的10倍。根據「巴黎協定」條款，全球目標將地球增溫幅度限縮在升溫攝氏2度以內；若要達成目標，每個人每年排碳量不可超過2.1噸。這意味著哈利夫婦返程航班的碳排量，超過這項限制近15倍。如果哈利夫婦往返搭乘同架專機，排碳量將超過該限制近30倍。

英國王室專家奎因（Tom Quinn）指控哈利夫婦「極度虛偽」，「他們自以為是地談論幫助人類和地球，卻轉身就搭乘私人專機。他們告訴民眾要愛護環境，自己卻不愛護環境。這是極度虛偽的」。

英國 專機

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