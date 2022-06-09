24歲少婦因「一缺陷」深陷自卑 她花6年走出陰霾在社群上找回自信

對一個愛美的年輕女孩來說，失去牙齒無疑是一大打擊，在英國就有一名年輕媽媽，在24歲時意外失去兩顆門牙，卻又因為懷孕耽誤後續治療，導致她一直深陷容貌焦慮，不願讓任何親友看到自己沒有戴假牙的狀況，直至今年她才漸漸走出陰霾，在社群上分享自己戴假牙後的生活點滴，盼鼓勵更多與她與有類似遭遇的年輕人找回自信。

根據英國太陽報（The Sun）報導，在英國艾塞克斯郡哈洛鎮裡，有一位名叫潔絲・薩克利夫（Jess Sutcliffe）的30歲媽媽，她育有一個5歲的兒子艾丹（Aidan），並在當地從事高級醫療秘書，但在光鮮外表下其實有一件令她深感自卑的事，就是她在年輕時因一次意外事故摔斷了門牙，並在30歲裝上假牙。

潔絲回憶，她從十幾歲開始，兩顆門牙就因喝太多汽水而逐漸磨損，而在2016年5月，24歲的她從不小心從梯子上摔落，梯子的階梯撞到了嘴巴，導致兩顆門牙硬生生被折斷，當時醫院不得不在沒有麻醉的情況下把她的牙齒推回去，並告知潔絲必須暫停服用避孕藥，才能讓抗生素起到作用。

隔天牙醫為潔絲安排了掃描和根管治療的計畫，檢查她的牙齒是否能保住，然而湊巧的是，兩個月後潔絲懷孕了，這意味著她得暫時停止治療牙齒，但這一拖情況迅速惡化，當她在2017年底回到牙醫複診時，她被告知牙齒已經無法繼續支撐，需要拔除並換上假牙，更糟的是英國健保（NHS）並未給付這一費用。

後續潔絲自掏腰包支付了手術費用，但比起金錢，更大的壓力來自心理負擔，「我一直認為假牙是為老一輩準備的，所以我很害怕、焦慮和震驚，因為我這麼年輕就掉牙了」，儘管手術後她發現假牙其實並不顯眼，也容易管理，但她仍經常感到自卑，「我看著鏡子，看到自己沒有牙齒，本該有牙齒的地方變成一個洞，我再次淚流滿面，我不想讓我的伴侶或任何人看到我沒有戴假牙」、「而且我不認識任何能理解我處境的同齡人，我感到非常孤獨」。

隨著時間過去，潔絲逐漸克服心理障礙，她甚至開始在TikTok上談論戴假牙後的生活，希望能勉勵其他因牙齒或假牙而卻乏自信心的年輕人，「自從第一次英國封城以來，我就擁有了TikTok帳號，但從未使用過它，我一直都害怕被評斷，一直在為自己的外表苦惱，更不用說掉牙之後了」，但她的想法在今年有所轉變，「我開始嘗試愛自己，因為我追蹤了正向積極的人們，而且我覺得最好的辦法，就是意識到並正常化失去牙齒這件事，理解它可能會因為任何原因發生在任何人身上」。