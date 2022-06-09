快訊

3個月內2度染疫「第二次更想死」 她哀號：無敵星星騙人的

獨／彰基白色巨塔爭議 肝臟移植名醫陳堯俐將轉戰這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

24歲少婦因「一缺陷」深陷自卑 她花6年走出陰霾在社群上找回自信

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一位30歲的年輕媽媽潔絲，曾因牙齒缺陷深感自卑。圖擷自TikTok
英國一位30歲的年輕媽媽潔絲，曾因牙齒缺陷深感自卑。圖擷自TikTok

對一個愛美的年輕女孩來說，失去牙齒無疑是一大打擊，在英國就有一名年輕媽媽，在24歲時意外失去兩顆門牙，卻又因為懷孕耽誤後續治療，導致她一直深陷容貌焦慮，不願讓任何親友看到自己沒有戴假牙的狀況，直至今年她才漸漸走出陰霾，在社群上分享自己戴假牙後的生活點滴，盼鼓勵更多與她與有類似遭遇的年輕人找回自信。

根據英國太陽報（The Sun）報導，在英國艾塞克斯郡哈洛鎮裡，有一位名叫潔絲・薩克利夫（Jess Sutcliffe）的30歲媽媽，她育有一個5歲的兒子艾丹（Aidan），並在當地從事高級醫療秘書，但在光鮮外表下其實有一件令她深感自卑的事，就是她在年輕時因一次意外事故摔斷了門牙，並在30歲裝上假牙。

潔絲回憶，她從十幾歲開始，兩顆門牙就因喝太多汽水而逐漸磨損，而在2016年5月，24歲的她從不小心從梯子上摔落，梯子的階梯撞到了嘴巴，導致兩顆門牙硬生生被折斷，當時醫院不得不在沒有麻醉的情況下把她的牙齒推回去，並告知潔絲必須暫停服用避孕藥，才能讓抗生素起到作用。

隔天牙醫為潔絲安排了掃描和根管治療的計畫，檢查她的牙齒是否能保住，然而湊巧的是，兩個月後潔絲懷孕了，這意味著她得暫時停止治療牙齒，但這一拖情況迅速惡化，當她在2017年底回到牙醫複診時，她被告知牙齒已經無法繼續支撐，需要拔除並換上假牙，更糟的是英國健保（NHS）並未給付這一費用。

後續潔絲自掏腰包支付了手術費用，但比起金錢，更大的壓力來自心理負擔，「我一直認為假牙是為老一輩準備的，所以我很害怕、焦慮和震驚，因為我這麼年輕就掉牙了」，儘管手術後她發現假牙其實並不顯眼，也容易管理，但她仍經常感到自卑，「我看著鏡子，看到自己沒有牙齒，本該有牙齒的地方變成一個洞，我再次淚流滿面，我不想讓我的伴侶或任何人看到我沒有戴假牙」、「而且我不認識任何能理解我處境的同齡人，我感到非常孤獨」。

隨著時間過去，潔絲逐漸克服心理障礙，她甚至開始在TikTok上談論戴假牙後的生活，希望能勉勵其他因牙齒或假牙而卻乏自信心的年輕人，「自從第一次英國封城以來，我就擁有了TikTok帳號，但從未使用過它，我一直都害怕被評斷，一直在為自己的外表苦惱，更不用說掉牙之後了」，但她的想法在今年有所轉變，「我開始嘗試愛自己，因為我追蹤了正向積極的人們，而且我覺得最好的辦法，就是意識到並正常化失去牙齒這件事，理解它可能會因為任何原因發生在任何人身上」。

@xjess91x

supporting others is my aim ❤

♬ original sound - Sam Jorden

牙齒 英國 TikTok

延伸閱讀

超火辣女繪師「畫自己」 對比照「胸」狠粉絲血脈賁張

知名訂房網站驚見男子「全裸迎客」 照片瘋傳引網熱議

真．血肉果汁機？他榨果汁竟成「命案現場」 網笑：去警局吧

想探視母子都被拒於門外 離婚爸再見孩子時已成餓死乾屍

相關新聞

泰國黑警無期徒刑：警隊改革何時才會業力引爆？

「喬警官殺人，會帶來任何改革嗎？」泰國在2021年8月下旬因為「喬警官殺人事件」——一名警官Pol Col Thitisan因勒索運毒犯不成，最終強行以塑膠袋套在運毒嫌犯頭上，使其窒息——震驚社會。隨著案件展開調查，泰國貪污及瀆職中央刑事法院在6月8日判決，包括主謀在內共6名警察被判處無期徒刑。喬警官案件暫時落幕，但由此掀起的「警察改革」呼聲是否還能延續下去？

猛盯3C不只傷眼睛 美研究：打亂晝夜節律 恐害短命

美國巴克老化研究所（the Buck Institute）的研究人員指出，長時間盯著手機和電腦螢幕而接觸太多光照，不僅傷害眼睛，還會打亂人體細胞的晝夜節律，以致傷害其他器官，引起慢性病或使原本的慢性病更嚴重，甚至會減少壽命。

芝加哥大學20歲中國留學生失蹤逾月 父母懸賞一萬美元尋子

據霍士電視芝加哥頻道周三（8日）報道，一名在芝加哥大學就讀的中國留學生已失蹤超過1個月，其家人正請求公眾幫助尋找他的下落。

24歲少婦因「一缺陷」深陷自卑 她花6年走出陰霾在社群上找回自信

對一個愛美的年輕女孩來說，失去牙齒無疑是一大打擊，在英國就有一名年輕媽媽，在24歲時意外失去兩顆門牙，卻又因為懷孕耽誤後續治療，導致她一直深陷容貌焦慮，不願讓任何親友看到自己沒有戴假牙的狀況，直至今年她才漸漸走出陰霾，在社群上分享自己戴假牙後的生活點滴，盼鼓勵更多與她與有類似遭遇的年輕人找回自信。

韋伯太空望遠鏡遭微流星體擊中 未造成重大損壞

美國國家航空暨太空總署今天宣布，去年底完成部署的韋伯太空望遠鏡5月遭到1顆微流星體擊中，鍍金鏡片因此偏離位置，所幸這起小...

泰國殺人警官無期徒刑：警隊改革何時才會業力引爆？

「喬警官殺人，會帶來任何改革嗎？」泰國在2021年8月下旬因為「喬警官殺人事件」——一名警官Pol Col Thitisan因勒索運毒犯不成，最終強行以塑膠袋套在運毒嫌犯頭上，使其窒息——震驚社會。隨著案件展開調查，泰國貪污及瀆職中央刑事法院在6月8日判決，包括主謀在內共6名警察被判處無期徒刑。喬警官案件暫時落幕，但由此掀起的「警察改革」呼聲是否還能延續下去？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。