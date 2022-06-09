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日本六世紀古墓出土國寶「金銅履」 研究員指甲一劃刮毀了

聯合新聞網／ 綜合報導
日本近來發生國寶「金銅履」因人為疏失而被刮傷的事件。圖擷取自youtube
日本近來發生國寶「金銅履」因人為疏失而被刮傷的事件。圖擷取自youtube

歷史文物在經歷上百年的風霜後，整體的材質也難免受到影響，如果處理時稍有不慎，很容易造成損傷的狀況。最近在日本，就有專家在操作時出了差錯，而不小心弄壞珍貴歷史文物的事件。

根據日本媒體「讀賣新聞」報導，日本文化聽和奈良縣立橿原考古學研究所，過去曾從奈良6世紀後半的「藤之木古墳」中，挖出大約1萬7000件古文物。這些文物通通都被指定為日本國寶，其中包括一隻長39公分、寬12.4公分，高11.2公分的「金銅履」鞋子。

但就在近日，一位橿原考古學研究所的研究員在移動金銅履的過程中，指甲有不慎接觸的狀況，導致鞋子出現數公分的裂縫，一旁裝飾用的「步搖」也掉了下來。目前所方已經用不織布將裂痕貼起來，以免龜裂持續擴大，並因人為疏失向大眾公開道歉。

「金銅履」本來的樣貌。圖擷取自youtube
「金銅履」本來的樣貌。圖擷取自youtube

網友們認為「看起來只是偶然的事故」、「畢竟是有形的東西，總有一天會壞的」、「交給人做就一定會有失誤的機率」、「重點不在東西的形體本身，而是背後的歷史意義」。但也有人覺得「犯了錯就要負責」、「好多人幫研究員說話喔，這就是日本產業衰退和日貨品質下滑的原因」。

文物 考古

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