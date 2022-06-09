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想探視母子都被拒於門外 離婚爸再見孩子時已成餓死乾屍
日本福岡縣在2020年4月發生一起社會案件。一位名為「碇翔士郎」的五歲男童被活活餓死，負責照顧他的單親母親碇利惠，以及其涉嫌加害的友人赤堀惠美子遭到起訴。前夫日前在法庭上出面，表示對前妻碇利惠的行為感到相當錯愕。
根據日本媒體「每日新聞」報導，碇利惠和前夫一直到2018年為止，都還是愉快的一家人，不時會出門旅遊、到外頭BBQ烤肉等等。然而赤堀卻從中挑撥夫妻之間的感情，誣陷前夫有出軌的行為，使得兩人關係降至冰點。碇利惠開始不願跟著家人去旅行，連小孩子的運動會也不肯去。
感情越來越糟的兩人，在2019年正式離婚，三個小孩子則由碇利惠收養。前夫表示，那時認為碇利惠是個比起自己，更優先考量小孩子的母親，因此覺得讓她扶養應該沒什麼問題，才會把孩子們都放心交給她。然而就在離婚過後，前夫就一直沒見到碇利惠和孩子，即使都到了她家拜訪也都沒人回應。
母親節那天，前夫還刻意準備了康乃馨和小孩子的衣服，但因為沒能見面的關係，只好把東西擺在家門口就離開。沒想到再次和孩子見面時，孩子已經成為因為活活餓死，瘦得只剩皮包骨的屍體，讓他感到非常痛心，也不能理解到底當初愛護孩子的母親，最後怎麼會變成這個樣子。
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