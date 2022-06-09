7旬老婦租屋20多年 富豪房東直接整棟送她

不少港人即使不吃不喝20年，也未必可買樓「上車」，但在澳洲卻有老婦在租屋22年後獲贈房子！澳洲墨爾本1名老婦租住千萬富翁藥劑師的房子長達22年，她原本擔心房東離世後會被迫搬遷，屆時將難以負擔其他房子的租金。沒想到房東竟在離世前半年致電告知，會將房子無條件送給她，讓她大感震驚。原來老婦與房東之間並非只講錢，房東收租時他們會聊天，而房東晚年患上柏金遜住進療養院，老婦都經常致電與他聊天，2人關係早已是多年老朋友。

根據《每日郵報》報道，現年75歲的老婦賽納（Jane Sayner）自1998年起一直租住千萬富翁藥劑師佩雷特（John Perrett）的房子。她表示，「我對待這間屋如同自己的房子般，當我第一次到來時，房子後面並沒有花園。因為我住在這裡，所以我種了很多植物和花卉」。當佩雷特看到她打理出1個花園後，亦帶了一些舊花盆給她種植。

賽納大讚佩雷特是位好房東，若房子需要修葺，佩雷特都會很快派專人處理。而佩雷特是位老派商人，每個月都會親自上門收租，賽納也會按時交租，同時每次都會坐下與佩雷特聊天約1小時解悶，因他是獨生子，亦沒有結婚，沒有子女，一直是一個人生活。佩雷特晚年患上柏金遜症，當他難以煮飯時，賽納會帶他去買烤肉等食物，之後佩雷特住進療養院，賽納每周都會致電至少1次與他聊天解悶。

佩雷特擁有不少房產和錢財，不過他並不喜歡過奢靡的生活，佩雷特經常向賽納提到離世後會將遺產捐給皇家墨爾本醫院，因大概30年前，佩雷特曾於該院接受腎臟移植手術，得以延續生命，因此會捐出遺產報答醫護人員，賽納一直深信正租住的房子會捐出。

賽納從事蔬果批發近25年，她原以為自己要工作至80多歲以負擔租金，但在2020年3月、86歲的佩雷特離世前半年，有天賽納接到佩雷特的來電，對方說「我的律師正在身旁，能否告知你的全名？因為我想將你正居住的房子送給你」，她當刻十分震驚，沒想到會獲贈房子。賽納於去年74歲時退休，同年患上腸癌，但於治療後已康復，如今可安心養老，她高興地說「我不用再凌晨3時起床去上班了」。

基於防疫限制，佩雷特的喪禮只容許10人出席，賽納為其中1人，可見2人交情匪淺。而在佩雷特的遺囑中，另1名長期租客也獲贈房子，1名為他工作的雜工也獲得金錢。

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文章授權轉載自《香港01》