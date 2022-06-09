快訊

3個月內2度染疫「第二次更想死」 她哀號：無敵星星騙人的

獨／彰基白色巨塔爭議 肝臟移植名醫陳堯俐將轉戰這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

7旬老婦租屋20多年 富豪房東直接整棟送她

香港01／ 撰文／謝茜嘉
澳洲墨爾本1名老婦租住1名千萬富翁藥劑師的房子長達22年，她原本擔心房東離世後，會被迫搬遷，沒想到房東竟在離世前半年致電告知，會將房子無條件送給她。示意圖/ingimage
澳洲墨爾本1名老婦租住1名千萬富翁藥劑師的房子長達22年，她原本擔心房東離世後，會被迫搬遷，沒想到房東竟在離世前半年致電告知，會將房子無條件送給她。示意圖/ingimage

不少港人即使不吃不喝20年，也未必可買樓「上車」，但在澳洲卻有老婦在租屋22年後獲贈房子！澳洲墨爾本1名老婦租住千萬富翁藥劑師的房子長達22年，她原本擔心房東離世後會被迫搬遷，屆時將難以負擔其他房子的租金。沒想到房東竟在離世前半年致電告知，會將房子無條件送給她，讓她大感震驚。原來老婦與房東之間並非只講錢，房東收租時他們會聊天，而房東晚年患上柏金遜住進療養院，老婦都經常致電與他聊天，2人關係早已是多年老朋友。

根據《每日郵報》報道，現年75歲的老婦賽納（Jane Sayner）自1998年起一直租住千萬富翁藥劑師佩雷特（John Perrett）的房子。她表示，「我對待這間屋如同自己的房子般，當我第一次到來時，房子後面並沒有花園。因為我住在這裡，所以我種了很多植物和花卉」。當佩雷特看到她打理出1個花園後，亦帶了一些舊花盆給她種植。

賽納大讚佩雷特是位好房東，若房子需要修葺，佩雷特都會很快派專人處理。而佩雷特是位老派商人，每個月都會親自上門收租，賽納也會按時交租，同時每次都會坐下與佩雷特聊天約1小時解悶，因他是獨生子，亦沒有結婚，沒有子女，一直是一個人生活。佩雷特晚年患上柏金遜症，當他難以煮飯時，賽納會帶他去買烤肉等食物，之後佩雷特住進療養院，賽納每周都會致電至少1次與他聊天解悶。

佩雷特擁有不少房產和錢財，不過他並不喜歡過奢靡的生活，佩雷特經常向賽納提到離世後會將遺產捐給皇家墨爾本醫院，因大概30年前，佩雷特曾於該院接受腎臟移植手術，得以延續生命，因此會捐出遺產報答醫護人員，賽納一直深信正租住的房子會捐出。

賽納從事蔬果批發近25年，她原以為自己要工作至80多歲以負擔租金，但在2020年3月、86歲的佩雷特離世前半年，有天賽納接到佩雷特的來電，對方說「我的律師正在身旁，能否告知你的全名？因為我想將你正居住的房子送給你」，她當刻十分震驚，沒想到會獲贈房子。賽納於去年74歲時退休，同年患上腸癌，但於治療後已康復，如今可安心養老，她高興地說「我不用再凌晨3時起床去上班了」。

基於防疫限制，佩雷特的喪禮只容許10人出席，賽納為其中1人，可見2人交情匪淺。而在佩雷特的遺囑中，另1名長期租客也獲贈房子，1名為他工作的雜工也獲得金錢。

延伸閱讀：

2男租房10分鐘 說1句話遭房東以奇葩原因趕走 租約超狂條款曝光

恐怖租客！出租單位4年準時交租 業主要維修開門嚇傻：垃圾場！

文章授權轉載自《香港01》

延伸閱讀

勞退自選民間版主張 投信投顧業提新架構

澳洲野玫瑰回來了！Rosé曬畫報花絮比正片火辣　「零修圖」白皙腿根全都露

澳洲軍機南海上空被共機殲16放「鋁塊」 險墜機

澳洲「千年古草」生長逾200平方公里 成全球最大植物

相關新聞

可能是思鄉又孤獨 太空人辨識情緒能力下降

人類的太空殖民夢想一步步實現，目標是火星，但長時間太空旅行即使技術可行，擔任深空探險先鋒的太空人，可能探索任務時就身心崩潰。往返火星飛行將需約 14 個月

泰國黑警無期徒刑：警隊改革何時才會業力引爆？

「喬警官殺人，會帶來任何改革嗎？」泰國在2021年8月下旬因為「喬警官殺人事件」——一名警官Pol Col Thitisan因勒索運毒犯不成，最終強行以塑膠袋套在運毒嫌犯頭上，使其窒息——震驚社會。隨著案件展開調查，泰國貪污及瀆職中央刑事法院在6月8日判決，包括主謀在內共6名警察被判處無期徒刑。喬警官案件暫時落幕，但由此掀起的「警察改革」呼聲是否還能延續下去？

7旬老婦租屋20多年 富豪房東直接整棟送她

不少港人即使不吃不喝20年，也未必可買樓「上車」，但在澳洲卻有老婦在租屋廿年後獲贈房子！澳洲墨爾本1名老婦租住千萬富翁藥劑師的房子長達22年，她原本擔心房東離世後會被迫搬遷，屆時將難以負擔其他房子的租金...

泰國殺人警官無期徒刑：警隊改革何時才會業力引爆？

「喬警官殺人，會帶來任何改革嗎？」泰國在2021年8月下旬因為「喬警官殺人事件」——一名警官Pol Col Thitisan因勒索運毒犯不成，最終強行以塑膠袋套在運毒嫌犯頭上，使其窒息——震驚社會。隨著案件展開調查，泰國貪污及瀆職中央刑事法院在6月8日判決，包括主謀在內共6名警察被判處無期徒刑。喬警官案件暫時落幕，但由此掀起的「警察改革」呼聲是否還能延續下去？

日本六世紀古墓出土國寶「金銅履」 研究員指甲一劃刮毀了

歷史文物在經歷上百年的風霜後，整體的材質也難免受到影響，如果處理時稍有不慎，很容易造成損傷的狀況。最近在日本，就有專家在操作時出了差錯，而不小心弄壞珍貴歷史文物的事件。

想探視母子都被拒於門外 離婚爸再見孩子時已成餓死乾屍

日本福岡縣在2020年4月發生一起社會案件。一位名為「碇翔士郎」的五歲男童被活活餓死，負責照養他的單親母親碇利惠，以及其涉嫌加害的友人赤堀惠美子因此遭到審問。近來前夫也在法庭上出面，表示對前妻碇利惠的行為感到相當錯愕。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。