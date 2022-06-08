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吃漢堡驚見混著「人類手指」 玻利維亞斷指事件不只一起

聯合新聞網／ 綜合報導
玻利維亞聖克魯斯市一家速食店驚傳有消費者在自己餐點裡，看到一根人類手指的殘骸。示意圖、非新聞事件圖。圖取自：ingimage。
玻利維亞聖克魯斯市一家速食店驚傳有消費者在自己餐點裡，看到一根人類手指的殘骸。示意圖、非新聞事件圖。圖取自：ingimage。

玻利維亞聖克魯斯市一家速食店驚傳有消費者在自己餐點裡，看到一根人類手指的殘骸，這令人為之驚悚的畫面，也迅速在當地傳開。

根據英國《每日快報》報導，玻利維亞消費者保護部副部長喬治（Jorge Silva）告訴當地媒體 《Efe》，目前已證實該漢堡在該店出售，該漢堡餐點裡的手指殘骸是來自上週五失去兩根手指的工人。

根據後續調查，替該地區20家餐館供應漢堡絞肉的一名工人，在操作機器時不慎失去了兩根手指。雖然他立刻被送往醫院，但卻沒有挽救回被切掉的手指。

根據當地消息指出，當時該名工人正在準備多達176磅的肉品，而這些可有参有工人手指殘骸的貨品都已被丟棄，但部分已被出貨，因而進到消費者餐點中。

玻利維亞隨後也開始針對這起工安與食安事件進行調查，當地官員指出將對負責人進行懲處，依據刑法最高可處10年監禁。發生食安問題的速食餐廳隨後也發表聲明，他們營運21年間都嚴守健康、安全與食品法規。

玻利維亞勞動部表示，過去至少有3起工人失去手指的意外發生，在漢堡中發現人類手指雖然罕見，但讓人震驚的是，這並不是第一起。為了避免工人手指被切斷的憾事再發生，他們也下令停止漢堡肉品生產地區的製作，直到他們證明員工通過機器操作訓練。這項要求是因為多數肉品工廠的作業員被認為「不安全」。

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