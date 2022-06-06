死亡求職陷阱！墨西哥7女子墮騙局被肢解 疑兇落網有性侵前科

墨西哥出現連環殺手！一名男子疑利用當地女性急於找尋工作的弱點，在社交平台貼出虛假的招聘廣告，並相約該些女子到公眾場所如餐廳或旅館見面，再誘騙到僻靜處下手，她們一去不返由家人報案揭發事件。警方指稱至今共有7名女子被殺害，她們的屍體被發現時均有毆打、性侵痕跡，以及被肢解，遺骸被棄置在不同地方。該名疑兇有性侵前科，早前終落網被警方拘捕。

被捕疑兇有多個化名，其中胡安．卡洛斯．加斯佩林（Juan Carlos Gasperín）及格里克．荷曼．維拉羅伯斯（Greek Román Villalobos）是他最常使用的2個。他曾在2012年因性侵罪被捕，早前在墨西哥北部克雷塔羅州遭以涉嫌殺害7名女子罪名而被捕。

警方分析，疑兇利用墨西哥小城鎮的婦女迫切尋找工作的弱點，加上當地的地下經濟龐大，令他有機可乘，在社交平台發布虛假的招聘廣告來誘騙受害人。根據閉路電視紀錄，疑兇會選擇在公共場所與受害人見面，以減低她們的戒心，其中一次更用電單車載走受害人。

最近期發現的死者是31歲女子莫雷諾（Viridiana Moreno），上月她從社交平台看到一則招聘廣告，離開寓所到一家旅館參加工作面試，自此一去不返。親友在她失蹤後舉行遊行公開其名字，數天後她的遺體被發現，由於被損毀致無法被辨認的程度，要靠案發現場找到的身份證明文件及進行DNA測試才能確定其身份。

而在4月份，有另一名更年輕的女子受害，當地的活動組織指，涉案死者為22歲女學生，3月時在社交平台看到相關的求職廣告，於是到餐廳應約見工，她被疑兇帶到一間髮型屋，並在該處被殺害。警方在她的屍體發現毆打、性侵及被勒死的痕跡。

警方指兩人也是自願跟隨疑兇離開相約見面的地方，相信她們被工作機會吸引及說服，才會與他前往更僻靜的地方，因而慘遭毒手，被發現時屍體已被肢解，被棄在不同地方。疑兇被指以同樣手法犯案，先後殺害當地7名女子，早前終落網被捕。

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文章授權轉載自《香港01》