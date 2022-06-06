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8歲男童過生日「頭玩氣球」 吸入過多氦氣身亡

聯合新聞網／ 綜合報導
愛爾蘭一名8歲男童因吸入氣球內過多氦氣，導致腦死身亡。（圖取自ingimage）
愛爾蘭一名8歲男童因吸入氣球內過多氦氣，導致腦死身亡。（圖取自ingimage）

一名住在愛爾蘭都柏林的8歲男童，生日當天遭發現吸入氣球氦氣後倒臥在臥室死亡。

根據英國《都市日報》報導，8歲男童路克（Luke Ramone Harper ）去年在家中將形狀像8的氣球放在自己頭上後，因吸入過多氦氣，導致致命腦損傷，隔天在醫院被宣布死亡。

路克的媽媽希拉蕊（Hilary McSweeney）表示，路克前一天下午都一直在樓上玩。媽媽描述，當天下午五點媽媽打電話去樓上，叫他跟妹妹下來吃飯時，他都沒有回應，直到她上樓去看，才發現自己患有自閉症與過動症的兒子，臉朝下躺在地板上，而氣球則在他的頭上。

路克的媽媽表示，這些是他一週前的生日裝飾，部分消氣的裝飾就一直放在家中。希拉蕊也告訴警方，當時他和路克的爸爸趕快把他帶到外面呼吸新鮮空氣，並在等待救護車抵達前，為路克做胸部按壓，隨後路克送往醫院後心臟便停止。

第二天， 醫生宣布路克沒有生命跡象，他們不得不跟路克說再見，這對父母剪下路克的頭髮，並印下他的手腳印最為紀念。

希拉蕊對兒子的逝去表示：「我的心已經沒有任何知覺、心碎，及難以想像的痛苦。」

隨後，驗屍報告也指出，路克因吸入過去消氣氣球中的氦氣，導致心臟驟停，大腦缺氧而死亡。驗屍官也做出路克是意外死亡的檢查結果。

對於這起意外，路克父母也心痛表示，提醒其他家長在使用氦氣氣球使可能造成的潛在影響，尤其是家有幼兒者。路克爸爸哈柏先生表示，用完之後，人們應該要正確並確保氣球裝飾物等有被妥善處理。

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