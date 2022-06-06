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影／海上漂來野豬太滑抓不住 一上岸襲擊67歲遊客咬她一口

聯合新聞網／ 綜合報導
遊客看到野豬逼近，紛紛逃命。圖擷自BenidormLovers
遊客看到野豬逼近，紛紛逃命。圖擷自BenidormLovers

位於西班牙貝尼多爾姆（Benidorm）北邊的度假勝地阿爾比爾海灘，日前傳出野豬咬傷沙灘上觀光客意外，閃避不及的該名婦人腿部因此受傷，送醫後所幸無礙，但卻也造成其他遊客驚恐。

根據英國《太陽報》報導，上週五（3日）11點左右，岸上緊急部門收到野豬誤闖沙灘警報。海上船員發現一隻來落不明野豬從海上漂進岸邊，因海上難以抓到這隻滑溜野豬，他們趕緊向沙灘上的服務員通報，提醒岸上做日光浴遊客讓開。

不料，野豬上岸後朝一位67歲婦女直奔，並在混亂中咬傷她的腿部，婦女緊急被送往當地的衛生中心將傷口清理乾淨，據了解該女也被告知服用抗生素以預防感染。

然後，一切混亂並未落幕，救生員設法將野豬從沙灘上趕走，但野豬卻往一連串擁擠的海邊酒吧與咖啡館跑去，隨之失去蹤跡。

據了解，尚不清楚野豬如何落海，但在COVID-19疫情期間，當地野豬數量不斷增加，並跑入城鎮中覓食。日前，當地人更派出弓箭手保護遊客，避免受到街上野生動物的傷害，未料沙灘上隨即出現野豬咬傷人意外。

目前當地政府已設法在北邊40分鐘車程區域，設置籠式陷阱，希望可以減少更多野豬離開自然棲息地向外找尋食物。而這些籠子也都裝有攝影機，讓市府人員可以計算總共捕獲多少野豬數量。

但根據當地政府表示，設籠捕豬的成效不彰，因此官員呼籲請出弓箭手出面協助降低野豬跑出棲息地。

野豬 沙灘 西班牙

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